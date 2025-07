Una veïna de Cubelles relata el desbordament del Foix: «En menys de cinc minuts ja estava tot inundat»

La zona marítima de Cubelles més propera a la desembocadura del riu Foix intenta refer-se aquest diumenge dels estralls del desbordament del Foix. La crescuda precipitada del riu va enxampar molts veïns d'aquest municipi del Garraf, molts d'ells estiuejants i altres visitants amb el peu canviat, malgrat que Protecció Civil va enviar un avís a les set de la tarda avisant de risc d'inundació.

"Sí que va sonar l'alerta, però en menys de cinc minuts ja estava tot el carrer inundat", relata una afectada a l'ACN mentre porta a casa una galleda amb aigua facilitada pels Bombers, ja que moltes finques no tenen subministrament des d'ahir al vespre. Carrers plens de fang i restes vegetals, baixos i locals inundats i cotxes malmesos són l'estampa de la jornada.

Els afectats consultats divergeixen a l'hora d'explicar si van rebre o no els avisos de Protecció Civil, tant el que a les dues del migdia advertia sobre el risc de pluges intenses com el de les 19 h alertant del perill d'inundació. Tots, però, coincideixen que el desbordament del Foix va ser molt ràpid i sorprenent perquè feia tres hores que havia deixat de ploure.

"Sí que vam rebre l'alerta, però en menys de cinc minuts ja estava tot inundat i no vaig tenir temps de treure el cotxe del pàrquing", explica l'Antònia, una estiuejant que fa més de 20 anys que té un pis a la plaça Gràcia, a un carrer de distància de la desembocadura.

Assegura que va passar "una mica de por" pel fet de no poder accedir a moure el cotxe. "Va ser molt angoixant veure com baixava l'aigua des del riu", afegeix. L'Antònia recull aigua aquest migdia de les mànegues habilitades pels Bombers per tal de compensar la falta de subministrament a les comunitats on el servei va quedar interromput. I és que molts blocs tenen els baixos inundats i les bombes d'aigua estan malmeses.

Prop seu, en Juan Manuel, també estiuejant a la zona, apunta que el desbordament el va enxampar quan estava a un hipermercat ubicat a pocs quilòmetres, "i de tornada a casa ja estava tot col·lapsat". Assegura que "mai a la vida havia vist desbordar-se el riu d'aquesta manera".