Un ampli front social reclama un moviment extraordinari que freni que pisos protegits passin al mercat privat

Un ampli front social, format per entitats que van des dels principals sindicats laborals del país (UGT, CCOO, la Intersindical o la CGT) fins a Òmnium Cultural o l'Assemblea Nacional Catalana, ha tirat endavant un comunicat conjunt per salvar de la privatització els pisos protegits del país. En concret, es reclama evitar que els habitatges de protecció oficial (HPO) que han de perdre la seva qualifiació de pis assequible els pròxims anys passin al mercat privat. La fita s'ha centrat de moment en els pisos que han quedat en mans d'una immobiliària de la Fundació La Caixa -InmoCriteria- com a exemple dels pisos que es podrien salvar, si la Generalitat o l'Estat hi troben la manera. "Els llogaters i les llogateres d’aquestes promocions en diversos municipis catalans s’han organitzat amb el Sindicat de Llogateres, porten anys denunciant aquesta situació i, ara, han començat una vaga de lloguers. Reclamen que aquests pisos quedin en mans públiques i siguin protegits per sempre", sosté l'escrit. El comunicat compta amb el suport d'entitats pel dret a l'habitatge, de la cultura popular del país o de la comunitat educativa, com són les Associacions Federades de Familiars d'Alumnes de Catalunya (Affac).