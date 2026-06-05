Un centenar de docents entren als Serveis Territorials d'Educació del Barcelonès per exigir la dimissió de Niubó

Un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, COS i per la Intersindical. La protesta arriba després del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La jornada de vaga d'aquest divendres és la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades anunciat per aquest tercer trimestre. En conjunt, serà el 17è dia d'aturada, tenint en compte les territorials i les de la Plataforma 0-3.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nANÀLISI\r\n\r\nQui guanya i qui perd amb el «no» dels docents a l'acord amb Educació? Gerard Mira\r\n\r\n