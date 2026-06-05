05 de juny de 2026

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Societat

Un centenar de docents entren als Serveis Territorials d'Educació del Barcelonès per exigir la dimissió de Niubó

  • Docents entren als Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès -

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Publicat el 05 de juny de 2026 a les 08:48

Un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, COS i per la Intersindical. La protesta arriba després del rebuig al preacord que divendres passat van signar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La jornada de vaga d'aquest divendres és la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades anunciat per aquest tercer trimestre. En conjunt, serà el 17è dia d'aturada, tenint en compte les territorials i les de la Plataforma 0-3.

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