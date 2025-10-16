Un menor, ferit greu després de ser apunyalat per l'exparella de la mare a Barcelona

Un menor ha resultat ferit greu després de ser atacat amb una arma blanca per l'exparella de la mare aquest dimecres al migdia, segons ha avançat El Caso. Els fets van tenir lloc en un domicili situat al carrer Tamarit, al barri de Sant Antoni, al voltant de les dues del migdia. L'home va amenaçar prèviament la mare del menor que el mataria i després el va lligar i el va atacar.
L'agressor va abandonar al menor ferit dins del domicili i la mare del menor el va trobar amb ferides greus a la part de l'abdomen pel qual va trucar al telèfon d'emergències 112. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar ràpidament fins als llocs dels fets i van estabilitzar el jove. Van detenir l'abundant sagnat i el van evacuar d'urgència a un hospital.
Els Mossos d'Esquadra no van poder localitzar a l'agressor i, a hores d'ara, la Unitat d'Investigació de la policia catalana està treballant per trobar el sospitós, que segueix en parador desconegut. Pel que fa a la víctima, després de ser evacuat en estat molt greu a l'hospital, els metges li han pogut salvar la vida i ara es troba estable dins la gravetat.
Més de vint morts per apunyalament
Amb el que portem de 2025, més de vint persones han mort apunyalades a Catalunya. El Pla Daga, pla que es va impulsar per disminuir els delictes amb arma blanca, va confiscar més de 10.000 ganivets en menys d'un any. Tot i això, els Mossos d'Esquadra han registrat 3.550 incidents amb arma blanca en els primers nou mesos de l'any.
El primer semestre de 2025 s'han registrat un 38% més de delictes amb arma blanca respecte al mateix període de l'any 2024. La policia ha intervingut 1.884 ganivets, un 48,5% més que l'any anterior.