Un metge de la Vall d'Hebron accepta dos anys de presó per abusar sexualment d'una pacient

Un antic metge resident de la Vall d'Hebron ha acceptat una pena de dos anys de presó que se substituirà per l'expulsió durant cinc anys a l'Equador, el seu país d'origen, per haver abusat sexualment d'una pacient el febrer del 2020. El condemnat feia el primer any de residència al servei de cirurgia toràcica de l'hospital quan va introduir dits a l'anus i la vagina d'una dona amb problemes estomacals fent-li creure que era per a fer un bon diagnòstic. A més, li va trucar un cop donada d'alta per quedar amb ella.

Fiscalia, acusació i defensa han pactat la condemna i el judici que s'havia de celebrar aquest dijous a l'Audiència de Barcelona, no s'ha celebrat. Arran de l'acord, la Fiscalia ha retirat l'acusació per descobriment de secrets i totes les parts s'han conformat amb dos anys de presó per abús sexual continuat, amb els atenuants de reparació del dany, ja que ha indemnitzat la víctima amb 20.000 euros, i dilacions indegudes. Tampoc podrà comunicar-se o apropar-se a la víctima durant cinc anys més, i estarà en llibertat vigilada durant cinc anys.

Segons la sentència, cap a les 12:30 hores del 18 de febrer, una pacient va arribar a Urgències per molèsties estomacals i intestinals i va ser atesa per diversos sanitaris. En un moment determinat, quan era a la sala d'espera, l'home "atret per ella i mogut per un simple afany lúbric aliè a qualsevol interès sanitari", va cridar la dona i la va fer passar a una consulta o sala de cures. Li va fer treure els pantalons i la roba interior, i li va demanar que s'estirés de bocaterrosa a la llitera per explorar-li "punts sacres" i fer-li un tacte rectal. La dona va acceptar, pensant que era necessari per a un diagnòstic correcte.

L'home li va fer un massatge als glutis amb les dues mans i amb aire "lasciu", li va introduir un dit a l'anus, cosa que li va causar molt dolor a la dona, agreujat per la inflamació de còlon que patia. La dona va seguir a urgències i l'endemà va ingressar a una habitació del servei de gastroenterologia, amb el qual l'acusat no tenia cap vincle. Tot i això, la tarda del 19 de febrer, l'home va anar fins allà.

Aquell dia, va fer sortir dues amigues que visitaven la pacient, i li va dir que li havia de fer un altre tacte rectal i va repetir l'acció del dia anterior. L'endemà, dia 20, va tornar a visitar-la a la tarda i a la nit. En aquestes ocasions la va fer posar de quatre potes damunt del llit i li va introduir dits a l'anus i la vagina.

D'altra banda, entre el 18 de febrer i l'1 de març, l'home va consultar l'historial mèdic de la dona 10 vegades i va apuntar-se el número de telèfon, que va utilitzar per contactar amb ella. El 21 de febrer, li va trucar quatre cops des d'un número ocult, i a la quarta ocasió va poder parlar amb ella i demanar-li de quedar perquè la volia conèixer més. La dona s'hi va negar. Dies més tard va insistir amb missatges de whatsapp, però la dona s'hi va negar altre cop.