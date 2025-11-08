Un miler de persones es manifesta a Perpinyà amb motiu de la Diada de la Catalunya Nord

Un miler de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Perpinyà en defensa dels Països Catalans, segons dades dels organitzadors. La mobilització s'ha fet amb motiu de la Diada de la Catalunya Nord, que condemna la data de signatura del Tractat dels Pirineus (7 de novembre del 1659). En la mobilització, entitats culturals i partits independentistes s'han unit en la marxa amb l'objectiu de treballar per la llibertat de tots els Països Catalans.
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha acusat l'estat francès de promoure un "càstig" centralitzador, retallades socials i més despesa militar i ha reivindicat "una proposta independentista, valenta i revolucionària" per a la Catalunya del Nord. "La nostra resposta no és resignació. La nostra resposta és lluita, organització i combat", ha afirmat en declaracions a la premsa.
Des d'Arran, Berta Navarrete ha advertit de l'ascens de l'extrema dreta "arreu dels Països Catalans" i ha lamentat que a la Catalunya del Nord sigui fins i tot al govern. Davant d'aquest escenari, ha considerat "primordial" promoure el moviment juvenil i la lluita "per l'habitatge, per l'ecologisme, per construir un país on no hagis de marxar de la teva terra, on puguis seguir vivint en la teva llengua".
El diputat d'ERC al Parlament Oriol López ha parlat de la importància del vincle entre les dues bandes de la frontera administrativa, especialment pel que fa a la llengua catalana, i ha celebrat que diverses institucions del sud s'hagin implicat a finançar La Bressola per fomentar l'aprenentatge en aquest idioma. "És una cosa que reivindiquem. Que cada vegada hi hagi més infants a Catalunya Nord que puguin aprendre en català i fer-los servir és molt positiu", ha dit.
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha cridat a la manifestació d'aquest dissabte per mostrar el seu suport a totes les entitats que treballen per la defensa del català i de la cultura catalana i per contribuir al que ha anomenat un "procés de construcció nacional". "Avui Perpinyà és la capital de Catalunya i la capital dels Països Catalans i, per tant, volíem ser aquí", ha assegurat.
El president del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), David Minoves, ha denunciat els atacs a la llengua "per terra, per mar i per aire a la Catalunya Nord, al País Valencià i a les Illes Balears". "Estan esdevenint una normalitat a la qual ens estem acostumant massa sovint i això no ho podem acceptar", ha avisat. És per això que ha reclamat una "resposta col·lectiva" als atacs contra el català.