La Travessera de Gràcia ha quedat inundada el matí d'aquest dilluns a tocar de l'avinguda Diagonal de Barcelona per una incidència amb les canonades d'aigua que circulen per sota el carrer. Tot plegat ha deixat la via enfangada i ha generat problemes de circulació.

🔴 Una fuita d’aigua sorprèn vianants i conductors a Travessera de Gràcia https://t.co/7kp82MNzwe pic.twitter.com/4iDO5NKMaa — NacióDigital (@naciodigital) June 16, 2025

I és que l'asfalt ha quedat de color marró mentre autobusos i motoristes el travessaven com si res. L'aigua també ha arribat a les voreres i ha afectat terrasses i parades d'autobús.

Concretament, la inundació s'ha produït cap a les 7:30 hores, a primera hora del matí, per motius que encara es desconeixen. No consten danys personals, tot i que sí que ha afectat el trànsit i conseqüències lleus per al mobiliari urbà.