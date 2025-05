Una «gimcama» entre la «desorganització absoluta»: el tall ferroviari entre Vilanova i el Prat en dia feiner

El tall de Rodalies entre Vilanova i la Geltrú i el Prat de Llobregat a causa de les obres de construcció d’un nou accés ferroviari a l’aeroport entoma aquest divendres la prova d’un dia feiner. La interrupció va començar aquest dijous, festiu del Primer de Maig, i molts usuaris que anaven a treballar desconeixien el dispositiu d’autobusos que havien d’utilitzar per arribar al seu destí. D’altres sí que n’estaven assabentats, però s’han queixat d’una “desorganització absoluta”. “És que cada matí patim un enrenou diferent”, ha lamentat a l’ACN una passatgera a l’estació de Vilanova. Amb tot, també hi ha hagut qui ho ha entomat “amb humor” i cert conformisme en una setmana marcada per les incidències derivades de l’apagada elèctrica.

Amb tot, el tall s’allargarà fins al diumenge 4 de maig i Renfe garanteix que els passatgers disposen de busos cada 15 minuts. Afecta directament les línies R2, R2 Sud i R2 Nord de Rodalies, i també les regionals R14, R15, R16 i R17. En els primers casos, Renfe ha habilitat sis línies de bus distribuïdes als diferents municipis entre Vilanova i el Prat, amb opcions de parada a totes les estacions equivalents a Rodalies o bé amb la possibilitat d’anar directe fins als punts d’origen i final del tall.

En aquest sentit, a primera hora d'aquest divendres, l’exterior de l’estació de Vilanova era un batibull de gent i autobusos, ja que aquí han hagut de baixar del tren de forma obligada tots els passatgers procedents de Sant Vicenç de Calders, Calafell, Segur de Calafell i Cubelles. Els usuaris han estat derivats a dues parades provisionals de bus habilitades a pocs metres de l’estació. Una, per anar directe al Prat de Llobregat per poder continuar allà el trajecte en tren fins a Barcelona o altres destins situats cap al nord. L’altra, amb un servei que s’atura a Sitges, Platja de Castelldefels, Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat.

Entre els passatgers consultats per l’ACN, molts desconeixien la interrupció del servei de tren o bé es queixaven de la “gimcana” que havien de fer per arribar al seu destí. “És molt cansat haver de patir interrupcions constantment i veure’t obligada a llevar-te una hora abans del que necessitaries per anar a treballar”, s’ha queixat la Susana, en al·lusió a un tall similar que hi va haver al març al darrer tram de l’R2 Sud. Una altra usuària, la Mercè, ha relatat que havia pujat al tren a Calafell sent coneixedora que hauria de baixar a Vilanova, però ha lamentat que "la desorganització és total”. “Puges a un dels busos que se suposa que és directe al Prat, però després resulta que fa parada a tot arreu i et deriven a una altra cua”, ha criticat. S’ha definit com una “patidora de Renfe, més que no pas usuària” i ha denunciat que estan "saturats”.

Entre les cues per pujar als busos, la Diana ha donat per fet que arribaria tard a la feina després de trobar-se barrat l’accés al tren que habitualment utilitza per anar a Barcelona. “Alguna cosa havia escoltat per megafonia fa uns dies, però no estava del tot assabentada”, ha admès. Un altre passatger, l’Àlex, ha dit que ahir se’n va assabentar “de casualitat”. En el seu cas, ha pujat al tren a Segur de Calafell i ha fet cua per pujar al bus a Vilanova entomant la situació “amb humor” després d’haver començat aquesta setmana amb dificultats de desplaçament per l’apagada elèctrica de dilluns i les derivades de l’endemà dimarts. Per tornar a casa, ha pactat amb la parella que el reculli a Vilanova per agilitzar el periple.

Pel que fa a l’afectació del dispositiu a la línia R2 Nord, els usuaris que volen viatjar entre les estacions del Prat i l’Aeroport són derivats a l’L9 del Metro. Per accedir-hi, han de demanar un títol de transport específic, que poden aconseguir de forma gratuïta si presenten el bitllet de transport habitual de Rodalies. En el cas dels trens regionals, el servei de busos alternatius de Renfe comença a Cunit, on tots els passatgers són traslladats amb autobusos directes fins a Barcelona, a la Zona Universitària. Amb tot, Renfe calcula que durant els quatre dies que dura el tall hi ha programats gairebé 8.770 trajectes en autobús per garantir la mobilitat dels viatgers, amb prop de 26.400 places cada dia entre Cunit-Vilanova i El Prat de Llobregat / Barcelona. El dispositiu està reforçat amb un centenar d’informadors.