Una guia sobre la menopausa amb dades d'homes: l'Aesan rectifica i modifica el document

El món científic és un àmbit masculinitzat, tant en la qüestió laboral com en l'acadèmica, on encara la majoria d'estudis i informes es fan a partir dels cossos d'homes. Una nova polèmica amb una guia publicada per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ho confirma. L'organisme ha fet un estudi sobre nutrició durant la menopausa en què algunes de les dades utilitzades són d'estudis fets només amb homes.
El document, publicat el març passat, ofereix pautes alimentàries per a les dones que travessen aquesta etapa, però no especifica que les evidències científiques de partida presenten aquest biaix de gènere. Després que diverses científiques i investigadores de l’Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) hagin denunciat aquest fet i que eldiario.es s'hagi fet ressò, l'Aesan ha decidit revisar el contingut i modificar la guia. A més, han admès que el document hauria d'haver inclòs l'origen de les dades.
La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, també s'ha pronunciat sobre el cas i ha reclamat que es revisi la guia a través d'un tuit. "Ja és hora que les dones siguin en les agendes i els estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser la referència universal per a tot", ha denunciat a xarxes.
Què recomana la guia sobre nutrició durant la menopausa?
El document, titulat "Alimentación y menopausia: Claves sobre riesgos nutricionales", exposa les pautes alimentàries per reduir el risc de problemes associats a la menopausa, com la pèrdua de massa òssia i muscular, els problemes cognitius o les malalties cardiovasculars.
El problema és que alguns dels valors recollits per a determinar els resultats de la guia, com per exemple la ingesta de ferro i de vitamina C, provenen d'estudis realitzats en homes. Aquest fet altera, d'entre altres, les recomanacions d'aliments que s'haurien de prioritzar durant la menopausa.
Aquestes dades que presenta la guia estan extretes de dos informes de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) en què, a diferència de l'Aesan, sí que s'adverteix que les dades són només d'homes i que, la resta, corresponen a població general major de 18 anys, però no a la població a què va dirigida l'estudi: dones entre els 40 i 50 anys que podrien tenir la menopausa.