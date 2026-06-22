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Societat

Una quarta part dels desnonaments de l'Estat són a Catalunya

  • Imatge d'arxiu de l'intent de desnonament del Txema, al març -

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Publicat el 22 de juny de 2026 a les 11:57

Catalunya concentra una quarta part dels desnonaments a l'estat espanyol. Les dades presentades aquest dilluns pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) mostren que els desallotjaments per impagament del lloguer o la hipoteca van baixar durant el primer trimestre del 2026 gairebé a la meitat. Així i tot, la major part d'aquests es concentren a Catalunya. En concret, les dades indiquen que es van produir 4.005 desnonaments.

Els més nombrosos van ser els derivats de l'impagament del lloguer, que representen un 64,9% del total i que es van reduir un 53,9% en comparació amb el mateix període del 2025 al conjunt de l'Estat. Els derivats d'execucions hipotecàries van representar el 24,24% i van mostrar una baixada interanual del 18,3%.

El 23% del total de llançaments fets a Espanya es van fer a Catalunya, amb 921; seguida del País Valencià (741) i Andalusia (616). A Catalunya, es van practicar durant el primer trimestre 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants. La taxa més alta però es va registrar al País Valencià, amb 13,7 i a Múrcia, amb 12,5. Catalunya ocupa la tercera posició.

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