Una quarta part dels desnonaments de l'Estat són a Catalunya

Catalunya concentra una quarta part dels desnonaments a l'estat espanyol. Les dades presentades aquest dilluns pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) mostren que els desallotjaments per impagament del lloguer o la hipoteca van baixar durant el primer trimestre del 2026 gairebé a la meitat. Així i tot, la major part d'aquests es concentren a Catalunya. En concret, les dades indiquen que es van produir 4.005 desnonaments.\r\n\r\nEls més nombrosos van ser els derivats de l'impagament del lloguer, que representen un 64,9% del total i que es van reduir un 53,9% en comparació amb el mateix període del 2025 al conjunt de l'Estat. Els derivats d'execucions hipotecàries van representar el 24,24% i van mostrar una baixada interanual del 18,3%.\r\n\r\nEl 23% del total de llançaments fets a Espanya es van fer a Catalunya, amb 921; seguida del País Valencià (741) i Andalusia (616). A Catalunya, es van practicar durant el primer trimestre 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants. La taxa més alta però es va registrar al País Valencià, amb 13,7 i a Múrcia, amb 12,5. Catalunya ocupa la tercera posició.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls antiavalots dels Mossos desfan les protestes i comencen els desnonaments de pisos públics a la Mina David Cobo\r\n\r\n