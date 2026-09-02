Gairebé un dia sencer de debat dins la seu del sindicat majoritari de l'ensenyament, USTEC. Aquest dimarts al matí, des de primera hora, el secretariat nacional del sindicat s'ha reunit per decidir si acceptar o declinar l'oferta de reunir-se dijous amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per intentar desconvocar la vaga del primer dia de curs. Després de molta deliberació interna, el sindicat ha acabat acceptant la trobada i es reunirà amb la titular de la cartera d'ensenyament. Una trobada que, des del Govern, emmarquen en la represa de les converses amb els sindicats, que ja han començat aquest dimarts mateix amb una nova reunió amb els sindicats signants de l'acord de maig: CCOO, UGT i Professors de Secundària.
El principal dubte que s'ha originat entre el secretariat nacional, tal com apunten fonts del sindicat majoritari a Nació, és si és realment viable esgarrapar la reobertura de les negociacions. Un escenari que, a hores d'ara, sembla poc probable, ja que la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha descartat dissenyar un nou acord -com demanen els crítics- i ha tancat files amb les mesures pactades al maig: "Hi haurà qui pensi que es podria fer més, però, amb els recursos que tenim, és el màxim que hem pogut integrar", ha advertit la consellera portaveu en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. De fet, Paneque ha indicat que traslladaran als sindicats que l'acord signat "no és només un document", sinó que inclou "millores substancials que van en la direcció adequada per millorar el sistema educatiu".
Aquestes paraules de la consellera no han tingut una bona rebuda entre les files d'USTEC, que han volgut consultar amb les diferents seccions territorials quina postura havien d'emprendre davant la possibilitat de reobrir les negociacions. Malgrat que no veuen factible establir un nou marc negociador, des del sindicat majoritari sí que volen assistir a la trobada de dijous per tornar a calibrar l'estat del conflicte i decidir les següents accions. Així i tot, de moment, veuen poc probable desconvocar la vaga prevista per al primer dia de curs.
Les línies vermelles que fixa USTEC
Des del sindicat majoritari del sector recelen de les noves mesures anunciades pel Departament d'Educació per aquest nou curs escolar. Consideren que tot aquest reguitzell de millores ja havien estat negociades i remarquen que "són només una part dels compromisos assolits al març i al maig gràcies a la mobilització del col·lectiu". Davant d'aquests increments, doncs, el sindicat manté la convocatòria de vaga per al 8 de setembre i no descarta noves mobilitzacions.
Des d'USTEC reclamen un acord de país per blindar l’educació pública, inclusiva i en català. Un acord que inclogui, segons asseguren, "inversió fins al 6% del PIB, cap tancament de grups públics, reducció real de ràtios, equips d’inclusiva estructurals i regulats, reforç dels serveis educatius, dues hores lectives menys, centres dignes i climatitzats, garantia del català i una clàusula salarial vinculada a la inflació". Sense aquestes qüestions, el sindicat majoritari no afluixarà. El Govern, però, insisteix que aquest curs ja s'estan aplicant "millores substancials que van en la direcció adequada", motiu pel qual no contemplen -almenys públicament- reobrir les negociacions per explorar un nou acord.