La flama en defensa de la llengua catalana continua recorrent els Països Catalans. Aprofitant que aquest dissabte és la diada del 25 d'abril al País Valencià, la flama del Correllengua Agermanat ha arribat a València, mobilitzant milers de persones al seu pas.
Després de passar per les Terres de l’Ebre i fer parada a Tortosa coincidint amb la diada de Sant Jordi, la iniciativa que defensa la llengua i cultura catalana ha entrat avui a la capital valenciana en una data carregada de simbolisme: el 25 d’Abril, quan es recorda la derrota austriacista a la Batalla d’Almansa de 1707. La mobilització del Correllengua Agermanat s’ha integrat amb la manifestació de la diada, que ha començat a la plaça de Sant Agustí.
La flama, direcció a l'Alguer
Després de l'etapa de dissabte, la flama del Correllengua Agermanat continuarà el seu recorregut en direcció sud. L'etapa de diumenge anirà des de Picassent fins a Altea, a la Marina Baixa, i dilluns acabarà a Elx. A partir del dimecres 29 d'abril, la flama arribarà a les Illes Balears, on anirà des de Formentera a Mallorca, passant per Eivissa i Menorca, abans de finalitzar el recorregut a l'Alguer el dimarts 5 de maig.
El Correllengua Agermanat, un símbol de país
El primer Correllengua data de l’any 1995, a Mallorca, impulsat com una iniciativa de l’entitat Joves de Mallorca per la Llengua que es van inspirar en la Korrika del País Basc; una cursa simbòlica amb el mateix caràcter participatiu i reivindicatiu, que uneix els parlants d'euskera de punta a punta del país. El projecte impulsat des de Mallorca va ser tot un èxit, i es va reproduir també al País Valencià.
El 1997 el Correllengua va arribar també al Principat amb la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), com una campanya transversal de promoció del català que involucra escoles, universitats i entitats de diferents àmbits. La iniciativa d'enguany, 31 anys després, també té origen a Mallorca i ha aconseguit unir en el Correllengua Agermanat totes les organitzacions dels Països Catalans que s'havien implicat a les edicions anteriors.