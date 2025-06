Com preparar un rom cremat com el que feien els avis per celebrar la revetlla a la catalana

Quan arriba l’estiu, és habitual que els aires de la costa catalana s’omplin d’una fragància dolça i inconfusible: la del rom cremat. Aquesta beguda tradicional, que forma part del patrimoni popular català, és un element indispensable de les nits festives a la vora del mar. Amb una cassola de fang i un cullerot remenant entre flames, es crea un ritual que forma part del paisatge estiuenc any rere any.

El rom cremat té un fort vincle amb el món mariner, amb la costa catalana i està estretament relacionat amb les havaneres, les cançons emotives que es canten als pobles costaners. És, sens dubte, la combinació perfecta per a una nit festiva d’havaneres.

Com preparar el rom de tota la vida?

Per donar forma a un bon rom cremat, el primer que s'ha de tenir és una cassola de fang o de terrissa. Antigament, totes les cases en tenia i amb més motiu si eren costaneres, ja que en aquell aleshores era habitual cuinar en focs de llenya.

Per preparar un rom com el que preparaven els avantpassats cal tenir: 2 litres de rom negre, 4 cullerades soperes de sucre, una cullerada sopera de cafè en gra, 2 branques de canyella, la pell d'una llimona i una tassa de cafè.

Els passos a seguir per elaborar el licor cremat són sis. En primer lloc, s'ha d'abocar 2 litres de rom dins la cassola de fang i afegir quatre cullerades soperes de sucre, una cullerada de cafè en gra, les branques de canyella i la pell de llimona.

Un cop s'ha mesclat tots els ingredients, cal posar la cassola a foc lent durant uns minuts per escalfar una mica el rom i que tots els sabors es barregin. I ara toca el pas més especial, cremar el rom. Per això s'ha d'agafar un cullerot rom, encendre'l i un cop faci flama abocar-lo de nou a la cassola perquè tot el líquid s'inflami. Mentre hi hagi la flama cal remenar amb atenció i un cop s'apagui s'hi ha d'afegir una tassa de cafè.

Un cop reposi, ja es podrà gaudir d'una beguda mítica tan catalana com és el rom cremat, i si és acompanyat amb el so melòdic de les havaneres i de bona companyia, molt millor.