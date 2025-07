La curiosa història del forat del Dònut: d'origen mariner

Tots coneixem els dònuts, aquells dolços rodons, fregits i coberts de sucre o glacejat que ens arriben a través de les pastisseries o les màquines automàtiques. Però, qui ha pensat alguna vegada en el curiós origen d’aquell forat enmig del dònut? La veritat és que la història de com va sorgir aquesta forma peculiar és tan inesperada com fascinant. I sí, té un origen mariner.

Abans que els dònuts fossin els deliciosos dolços que coneixem avui, eren simplement petites boles de massa, com les berlines. Aquestes boles de massa es fregien tal qual, però tenien un problema: la part central solia quedar crua, una deficiència que molestava a més d’un. Aquí és on entra en escena el mariner que va aconseguir transformar aquest dolç clàssic per sempre.

Va ser l'any 1847 quan un mariner anomenat Hanson Gregory va tenir una idea que canviaria el curs de la història del dònut. Cansat de la massa crua al centre, va decidir perforar la part central de les boles de massa abans de fregir-les. D’aquesta manera, la cocció es va tornar més uniforme, evitant que quedés cru el cor de la massa. D’aquí va sorgir el famós dònut amb forat, tal com el coneixem ara.

Un canvi senzill però revolucionari

Gregory, que era un home amb idees innovadores, va adoptar aquesta nova tècnica per millorar la qualitat dels dònuts que servia als seus companys mariners, que, com és d’imaginar, necessitaven aliments pràctics i fàcils de menjar durant els seus llargs viatges pel mar. La popularitat de la seva troballa va créixer ràpidament entre els mariners, i la resta de la societat va començar a fer-se'n eco.

De fet, Gregory va ser tan apassionat per la seva innovació que es diu que va utilitzar un camí senzill per fer-ho: col·locar el donut en un pal, perforant la massa amb un altre pal o amb el mateix dit per crear el forat. A mesura que passava el temps, els forats es van perfeccionar i van arribar a formar part de l’essència del donut, convertint-lo en un dels dolços més emblemàtics de la història.

Una icona mundial

Avui en dia, el dònut amb forat és un dels dolços més reconeguts a nivell mundial. Aquesta creació, inspirada en una solució pràctica per part d’un mariner, ha aconseguit conquerir paladars d’arreu del món, amb variacions que inclouen des de cobertures de sucre i glacejat fins a farcits de crema o xocolata.

D’aquesta manera, el dònut amb forat es va convertir en un autèntic símbol de la cuina de carrer, especialment a Estats Units, on va guanyar una popularitat massiva durant el segle XX. Les grans cadenes de cafeteries com Dunkin’ Donuts i Krispy Kreme van contribuir a consolidar aquest dolç com a part fonamental de la cultura nord-americana, estenent la seva influència a altres parts del món.

Una curiositat que perdura

Tot i que avui en dia els dònuts amb forat són una delícia quotidiana per molts, no podem oblidar el curiós origen mariner d’aquesta invenció. El forat al centre no només va millorar la cocció del dònut, sinó que també el va convertir en una peça més manejable i atractiva per a aquells que el menjaven de manera ràpida i pràctica, com els mariners en alta mar.

Així, quan gaudiu d’un dònut, ja sigui a l’esmorzar o com a berenar, potser el que no sabíeu és que darrere de la seva forma perfecta hi ha una història inspiradora que sorgeix de les necessitats pràctiques d’un home a bord d’un vaixell. Un mariner que, sense saber-ho, va crear un dels dolços més emblemàtics de la nostra cultura gastronòmica.