La «llet daurada» que cada cop es consumeix més: com es fa i quins beneficis té?

Enmig de la tasca de trobar aliments per incorporar a una dieta equilibrada, en els últims temps s'ha fet molt popular la batejada com a "llet daurada" a través de les xarxes socials. Aquesta beguda rep aquesta denominació perquè el seu color recorda a l'or líquid, però que realment té grans beneficis més enllà d'aquest tret tan característic.

Es tracta d'una beguda tradicional amb segles d'història que ha passat de la medicina ayurvèdica de l'Índia a les cafeteries modernes i als supermercats especialitzats. La beguda consisteix en una barreja de llet, cúrcuma i espècies que conté ingredients amb propietats interessants per a la salut, malgrat que cap remei és miraculós.

Què és la llet daurada?

La llet daurada es coneix com a haldi doodh a la tradició de l'Índia i es considera una beguda ancestral a base de la cúrcuma combinada amb llet animal o vegetal. A més, també incorpora espècies com la canyella, el gingebre o el pebre negre.

A Occident ha guanyat popularitat en els últims anys pel seu color cridaner i les propietats saludables que se li atribueixen. La beguda es consumeix calenta i se sol utilitzar amb una funció reconfortant, sobretot en els mesos de més fred o com a part de rutines de relaxació.

Beneficis de la llet daurada per a la salut

La cúrcuma, ingredient principal de la llet daurada, conté curcumina. Aquest component bioactiu presenta propietats antiinflamatòries i antioxidants, tal com han reflectit diversos estudis. El consum regular d'aquesta espècia pot ajudar a reduir la inflamació i a alleugerir els símptomes dels constipats o de les digestions pesades. Sempre, amb moderació, ja que la cúrcuma en excés pot provocar problemes estomacals.

Per altra banda, algunes investigacions també han apuntat que la curcumina té un paper positiu per garantir el funcionament del cervell. Això es deu al fet que ajuda a mantenir sanes les connexions neuronals, la qual cosa implica un menor risc de patir deteriorament cognitiu en el llarg termini. En tot cas, cal més investigació sobre els efectes de la cúrcuma i en cap cas és un substitutiu de tractaments mèdics.

Com es prepara la llet daurada

La nutricionista Ariadna Jorda, que fa divulgació sobre salut i alimentació a través de les xarxes socials, proposa la següent recepta per a prepara llet daurada a casa:

Ingredients de la llet daurada

Una tassa de beguda vegetal (ametlla, avena o anacard).

Una culleradeta de cúrcuma.

Mitja culleradeta de gingebre.

Un pèl de pebre negre.

Opcional: una culleradeta d'oli vegetal per facilitar l'absorció.

Amb això, el primer pas és escalfar la beguda vegetal al foc o al microones. Posteriorment, caldrà afegir-hi les espècies, barreja bé tot plegat i servir la beguda en calent. Així, la llet daurada ja serà apta per al consum, però com a ingredients opcionals també es pot endolcir amb mel o dàtils triturats.

Tot plegat apunta que la llet daurada pot ser una opció saludable dins d'una alimentació variada gràcies als ingredients antioxidants i antiinflamatoris. Ara bé, cal recordar que en cap cas substitueix una dieta equilibrada ni un tractament mèdic. Com passa amb moltes begudes funcionals, l'important no és el que promet, sinó com s'integra en el nostre estil de vida.