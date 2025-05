L'ingredient saludable que s'acostuma a llançar a l'aigüera i que serveix per amanir i potenciar el sabor

Obres el pot d'envinagrats, llances el líquid a l'aigüera i, aleshores sí, incorpores les olives o els cogombrets a l'amanida. Doncs és un error des del punt de vista culinari, però també des del de la salut, ja que el líquid en vinagre i la salmorra tenen múltiples propietats beneficioses i ajuden a potenciar el sabor dels aliments.

Com que és un líquid ric en sals minerals i combina sabors avinagrats i àcids, però equilibrats, té una potència aromàtica a causa de la fermentació que el converteix en una bona alternativa a l'oli d'oliva i el vinagre tradicionals. També es pot fer servir per fer maionesa o per integrar-la en salses de tota mena.

D'altra banda, ajuda a la digestió i és hidratant, pel qual és recomanable per a tothom. A més, es pot emmarcar en la cuina d'aprofitament i permet estalviar.