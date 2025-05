Aquestes són les millors hores per a cada àpat, segons un nutricionista

L'alimentació és un factor clau per a la salut. Moltes persones intenten confeccionar els millors menús setmanals amb tota diversitat de productes per aprofitar tota mena de beneficis. Però, més enllà de l'aportació d'aquests aliments a la salut, hi ha un altre factor que té molt a veure: l'horari en què es fa cada àpat.

Sobre això n'ha parlat el nutricionista Luis Zamora al programa Y ahora Sonsoles d'Antena 3. L'especialista ha apuntat que l'hora en què es menja pot tenir conseqüències en aspectes tan importants com el risc de patir accidents cardiovasculars i també en la regulació del sucre a la sang, dos problemes de salut molt habituals entre la ciutadania.

Pel que fa a l'hora d'esmorzar, el nutricionista apunta que cal fer-ho abans de les 8 hores. Això es deu al fet que és el moment en què les hormones estan preparades i amb el cortisol en el punt més àlgid. Amb això, diu Zamora, és possible que les ganes de menjar altre cop vinguin al voltant de les 12.

Ara bé, l'especialista recomana resistir fins al voltant de les 13.30 hores per a dinar. Segons diu Zamora, aquesta hora és la millor perquè hi ha un pic de sucre molt baix i menys resistència a la insulina. I, com que l'esmorzar i el dinar s'avancen als horaris habituals al nostre país, el sopar també fa el mateix: el nutricionista recomana fer l'últim àpat del dia a tot estirar a les 21 hores.