Un aliment barat i comú ajuda a reduir la tensió arterial

La hipertensió arterial és un dels principals factors de risc cardiovascular i una de les malalties més comunes al món occidental. Si bé existeixen medicaments específics per controlar-la, diversos estudis assenyalen que alguns aliments quotidians poden ajudar a reduir la hipertensió de forma natural. Un d’aquests és el plàtan, una fruita barata, fàcil de trobar i plena de beneficis.

El plàtan és especialment ric en potassi, un mineral fonamental per l’equilibri de líquids i la regulació de la pressió arterial. Segons la American Heart Association (AHA), el potassi ajuda a compensar els efectes negatius del sodi en l’organisme, afavorint l’eliminació d’aquest mineral a través de l’orina i reduint, així, la tensió de les parets arterials.

Un plàtan mitjà conté uns 422 mg de potassi, aproximadament un 9% de la quantitat diària recomanada. Aquesta xifra pot semblar modesta, però si s’incorpora com a part d’una dieta equilibrada rica en fruita i verdures, pot tenir un efecte considerable.

No només potassi: altres nutrients clau

A més del potassi, els plàtans contenen altres components beneficiosos per a la salut cardiovascular. Entre ells:

Fibra : contribueix a reduir els nivells de colesterol i millora el trànsit intestinal.

: contribueix a reduir els nivells de colesterol i millora el trànsit intestinal. Magnesi : participa en la relaxació dels vasos sanguinis i pot ajudar a regular la pressió.

: participa en la relaxació dels vasos sanguinis i pot ajudar a regular la pressió. Antioxidants com la dopamina i la vitamina C, que combaten l’estrès oxidatiu.

D’altra banda, els plàtans són baixos en greixos i no contenen colesterol, cosa que els converteix en una bona opció per a persones amb risc cardiovascular elevat.

Això sí: cal tenir en compte la moderació. Tot i els seus beneficis, els plàtans tenen un contingut relativament alt de sucres naturals. Per aquest motiu, es recomana no consumir-ne més de dos al dia si es vol mantenir una dieta equilibrada.

Com incorporar-los a la dieta

Per aprofitar els beneficis dels plàtans sobre la pressió arterial, es poden consumir de diverses maneres:

Sols, com a snack entre hores.

entre hores. Afegits a batuts amb espinacs, civada i begudes vegetals.

amb espinacs, civada i begudes vegetals. Trossejats en llet o iogurt per esmorzar.

o per esmorzar. En receptes de rebosteria saludable, substituint el sucre o la mantega.

També es poden fer servir plàtans més verds en plats salats, com el tradicional “patacón” llatinoamericà, tot i que en aquest cas cal vigilar la preparació i evitar els menjars fregits.

Sigui com sigui, els plàtans són molt més que una fruita energètica per a esportistes o un recurs fàcil per esmorzars ràpids. La seva riquesa en potassi, fibra i antioxidants els converteix en un aliment clau per controlar la tensió arterial de manera natural, sense necessitat de recórrer a suplements ni productes específics. Incorpora’ls a la teva alimentació i cuida’t per dins, de forma senzilla i econòmica.