Sense pa ratllat ni farina, aquest és el l'ingredient estrella per arrebossar

A qui no li agrada un bon filet arrebossat cruixent? Per preparar-lo, la tècnica clàssica recorre al pa ratllat o a la farina, però què passa si no tenim aquests bàsics a la cuina o no volem fer-los servir? Absolutament res, ja que una tendència que guanya adeptes a xarxes, mostra una alternativa amb les tortites de blat de moro.

Aquest snack, habitual en dietes i esmorzars ràpids, pot revolucionar el teu arrebossat. A diferència del pa o la farina, les tortites (siguin de blat de moro o d’arròs) absorbeixen menys oli, són més difícils de cremar-se a la paella i aporten un toc de sabor diferent i intens. A més són una opció ideal per a les persones amb celiaquia, ja que no contenen gluten.

Com fer l’arrebossat perfecte amb tortites?

El procés és fàcil i econòmic. Només cal quatre tortites, un ou, oli per fregir i el filet que es vulgui preparar (de pollastre, porc, vedella o qualsevol altra proteïna). Amb aquestes quantitats es poden arrebossar fins a vuit filets.

Primer, cal triturar les tortites. Es pot fer a mà, amb un corró o bé amb una picadora per aconseguit una molla més fina. Després, s'assaonen els filets al gust, passen per ou batut i s’arrebossen amb contundència per tots dos costats. Un cop fet això, es couen en oli ben calent fins que quedin daurats i cruixents, tenint cura que l’arrebossat no es cremi.

Aquest truc s’ha convertit en una de les solucions improvisades més celebrades entre els aficionats a la cuina casolana, i una alternativa cada cop més popular a les xarxes socials per la seva simplicitat i resultats espectaculars.