Castel Gandolfo, el poblet on passarà les vacances d'estiu el papa Lleó XIV

Castel Gandolfo, un pintoresc poblet situat a uns 25 km al sud-est de Roma, serà enguany l’escenari de les primeres vacances d’estiu del papa Lleó XIV, recuperant una tradició secular abandonada durant el pontificat de Francesc. Aquest retorn marcarà la respecte per la història papal, així com un vincle renovat amb la comunitat local.

Aquest municipi forma part dels anomenats Castelli Romani i és reconegut per la seva ubicació en un turó que domina el llac Albano. Originàriament, el terreny acollia una vila romana vinculada a l’emperador Domicià. El 1596 la propietat va passar a la Santa Seu, i poc després el papa Urbà VIII va començar la construcció de l’actual Palau Apostòlic, obra de Carlo Maderno, i les extenses Viles Pontifícies que ocupen unes 55 hectàrees, una extensió superior fins i tot a la de la ciutat del Vaticà.

Des del segle XVII, molts papes han fet de Castel Gandolfo la seva residència estiuenca. Urbà VIII i Alexandre VII hi van deixar empremta amb ampliacions arquitectòniques i jardins, mentre que papes com Benet XIV la van refermar com a lloc de descans habitual. Les visites d'alguns papes destacats:

Pius XII i Pau VI hi van morir els anys 1958 i 1978.

hi van morir els anys 1958 i 1978. Joan Pau II la va anomenar “el Vaticà número dos” i hi va afegir piscina i pista de tenis.

la va anomenar “el Vaticà número dos” i hi va afegir piscina i pista de tenis. Benet XVI va ser l’últim pontífex a utilitzar-la abans de la seva renúncia el 2013

Francesc no hi anava

Amb la seva elecció el maig de 2025, Lleó XIV ha volgut restaurar certes tradicions papals com a senyal de continuïtat històrica i de respecte al patrimoni. Però el papa Francesc no hi anava. L'argentí va renunciar a la residència estiuenca per coherència amb el seu estil auster i proper. Va decidir no fer-ne ús i el 2016 va obrir el palau al públic com a museu, obrint també els jardins per al turisme i transformant-la en un espai cultural. Aquesta decisió va generar impacte econòmic a la zona, però també una valoració positiva entre els defensors de la transparència institucional.

Què farà el papa aquest estiu?

Lleó XIV s’hi estarà del 6 al 20 de juliol, i tornarà per les festes de l’Assumpció a l’agost. Durant aquest període:

Oficiarà missa amb treballadors del Borgo Laudato el 13 de juliol.

Celebrarà dues misses públiques a Castel Gandolfo els diumenges 13 i 20.

Reapareixerà per l’Assumpció, el 15 d’agost, amb celebració i angelus a la plaça.

Les audiències generals quedaran suspeses durant juliol, deixant espai a la contemplació i al descans, tal com tants altres papes havien fet abans d’ell.