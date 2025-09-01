El perill d'anar de vacances als Estats Units: «Ens reclamen 40.000 euros»

Els Estats Units són un destí desitjat de vacances. Un país atractiu, amb localitats turístiques de tota mena i la mística americana. Ara bé, anar-hi de vacances té un risc inclòs que sovint no es té en compte i que enguany, ha afectat una parella de catalans. El cost de la sanitat.
La família de l'Edu de Batlle i la Carla Meléndez, ambdós treballadors de RAC1, va anar de vacances a Miami. Tot anava bé fins que el darrer dia la seva filla va caure i es va trencar l'húmer. Ràpidament, van anar a l'hospital i els van avisar que el trencament era complicat i calia operar d'urgència.
Allà, a la parella ja se li va encendre una alarma, conscient dels alts costos de la sanitat als Estats Units, però alertats pels metges americans de la complexitat del trencament van decidir tirar endavant amb l'operació. Han explicat a RAC1 que en tot moment anaven preguntant per l'hospital quin podia ser el cost de l'operació, però ningú ho sabia del cert.
Al final, l'estada a l'hospital va ser de dos dies i mig i la família catalana va tornar a casa, amb l'húmer de la filla en bon estat, però sense saber quin cost econòmic tindria tot plegat. Ho van descobrir al cap de quatre dies, quan va arribar la factura de l'hospital: 40.000 euros.
La intervenció per si sola, tenia un cost de 25.000 euros, als que cal sumar els 5.000 de l'anestèsia. La resta, un paracetamol costava 33 euros, o l'exemple més xocant. Un metge que va fer uns exercicis de cinc minuts amb la nena, tenia un cost de 400 euros.
Ara, la parella es planteja si assumir el cost. Estan en contacte amb l'hospital dels Estats Units, on els van assegurar que els podrien descomptar entre un 20% i un 40% del preu total. També parlen amb la seva mútua d'aquí per intentar aconseguir que assumeixin una part de la despesa. En tot cas, una lliçó apresa del risc afegit que suposa anar de vacances als Estats Units.