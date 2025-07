Aquest és el municipi de Catalunya amb el nom més llarg, té 37 lletres

El municipi amb el nom més llarg de Catalunya és Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Aquest nom tan extens té la seva explicació en la història de la seva formació, ja que és el resultat de la unió de diversos nuclis de població antics. Aquesta fusió va tenir lloc als anys 70 del segle passat, i tot i que aquests tres nuclis inicialment eren municipis independents, avui formen una única entitat administrativa.

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura es troba a la comarca del Baix Empordà, una regió coneguda per la seva bellesa natural i el seu ric patrimoni cultural. Aquest municipi en particular destaca per diverses raons. Per començar, el seu nom, que compta amb 43 caràcters si es compten els espais i 37 si no es tenen en compte, és el més llarg de Catalunya.

Situat als contraforts del massís muntanyós de les Gavarres, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura té un terme municipal molt extens que abasta 99,83 quilòmetres quadrats. No obstant això, la seva població és relativament petita, amb només 1.300 habitants. Aquesta densitat de població baixa contrasta amb altres municipis de Catalunya que poden ser coneguts per la seva gran població o la seva densitat demogràfica.

Cada un dels nuclis que conformen aquest municipi té la seva pròpia història i encant. Cruïlles és conegut per la seva torre de l'homenatge, una construcció medieval que és testimoni del passat històric de la regió. Monells, amb els seus carrers empedrats i la plaça porticada, és un exemple de l'arquitectura típica del Baix Empordà i ha estat escenari de diverses produccions cinematogràfiques. Sant Sadurní de l'Heura, per la seva banda, compta amb una església romànica que és un dels principals atractius turístics de la zona.

A més del seu patrimoni arquitectònic, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura també destaca per la seva riquesa natural. El massís de les Gavarres, que forma part del seu terme municipal, és un espai de gran valor ecològic. Aquest massís està cobert de boscos de sureres i alzines, i és un lloc ideal per a la pràctica del senderisme i altres activitats a l'aire lliure. Els habitants del municipi i els visitants poden gaudir de llargues passejades per la natura i descobrir la fauna i flora autòctones de la regió.

El fet que Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura tingui el nom més llarg de Catalunya és només una de les moltes peculiaritats que fan d'aquest municipi un lloc interessant. La seva història, el seu patrimoni cultural i natural, i la tranquil·litat que s'hi respira són aspectes que el converteixen en un lloc especial dins del Baix Empordà.

Així doncs, tot i que no es tracta del municipi més ric de Catalunya, ni del que té més espais verds o una major densitat de població, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura destaca per la seva singularitat. La combinació dels tres nuclis de població en un sol municipi i el fet de tenir el topònim més llarg del país li atorguen una identitat única. Aquest municipi és un exemple de com la història i la geografia poden unir-se per crear llocs amb un caràcter especial i una gran riquesa cultural i natural.