Què és l"«slow travel»? El mètode per viatjar sense presses i gaudir-ne més

Has anat de viatge aquestes vacances? Si la resposta és afirmativa, diries que has anat de bòlit, o has pogut gaudir amb calma dels llocs que has visitat? La segona resposta és la que busca l'"slow travel" una forma de viatjar que ha guanyat adeptes en els darrers temps i es basa a fer-ho sense presses per gaudir més.
El temps reduït que té la majoria per fer viatges fa que vulguin aprofitar-se fins a l'últim segon. Estances exprés a diverses ciutats per veure com més coses millor. Però això té conseqüències. "Vaig taxar Praga de la meva llista de desitjos, però en marxar no sabia ni com es deia gràcies en txec", explica la viatgera Natalie Gale.
Per tant, l'slow travel proposa passar més temps als llocs on anem de viatge. Sense necessitat de canviar d'aires constantment. Anar a un ritme més suau, però conèixer la història, les tradicions i la manera de fer dels indrets que es visiten. A la pràctica això vol dir passar diversos dies en una mateixa ciutat o poble, sense necessitat de només buscar les localitats més turístiques.
A la vegada, l'"slow travel" pretén ser una forma de turisme sostenible i crear una major consciència personal en el turista. Això es fa reduint la mobilitat i dedicant temps a explorar la història i la cultura locals, alhora que respectant el medi ambient.
L'"slow travel" és també una resposta als aspectes negatius del turisme de masses. Valora l'autenticitat de l'experiència a la destinació, mentre que el turisme "ràpid" implica visitar destinacions comercialitzades dins dels límits de temps i no ofereix la possibilitat de gaudir de la destinació. A més, el turisme de masses exerceix pressió sobre el medi humà, natural i cultural, i té una alta petjada ecològica.