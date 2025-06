El senzill truc per recuperar els músculs després de l'entrenament

Fer exercici és d'allò més saludable, però tan important és la preparació - amb una bona alimentació, descans i hidratació - com la cura posterior del cos. En acabar d'entrenar, els músculs queden esgotats i en alguns casos danyats, per això una bona rutina de recuperació és clau per mantenir el cos en un bon estat.

El principal consell és el descans, dormint idealment vuit hores, així com l'alimentació. Bàsicament, pollastre, ous o peix. Ara bé, la metge experta en suplementació, metabolisme i hormones, Isabel Viña ha revelat un truc desconegut però transcendental per una bona recuperació: un got d'aigua.

L'experta posa èmfasi en el fet que l'exercici físic implica sempre una pèrdua de líquids i deshidratació cel·lular. I, per tant, assegura que "el millor recuperador és un got d'aigua". L'experta ho sintetitza en un got, però és recomanable veure tres o quatre gots en glops petits i seguits. Aquesta recomanació agafa força a l'estiu, amb l'augment de les temperatures es perd més líquid entrenant i cal reposar-lo.

A banda de la hidratació, Viña se centra en l'alimentació, i recomana ingerir sobretot hidrats de carboni i proteïnes. Els hidrats serveixen per recuperar la glucosa que es perd durant l'entrenament, i les proteïnes actuen com amb els músculs com "el maó en una paret, fortificant-la".

Exercici al matí o la tarda

D'altra banda, si bé la vida quotidiana ens impedeix en moltes ocasions triar el moment de fer exercici, un dels dubtes eterns és si és més eficaç fer-ho al matí o a la tarda. Ara, un estudi liderat per la Universitat de Granada ha analitzat els efectes d'una sessió d'exercici aeròbic d'intensitat moderada en homes i dones sans, realitzada a les 11.30 hores o a les 18.30 hores, concloent que és més efectiu a la tarda.

La investigació ha avaluat l'impacte en la regulació de la glucosa a la sang de pedalejar amb una bicicleta estàtica durant una hora. S'han tingut en compte la despesa energètica i la utilització de greixos i carbohidrats durant i després de l'exercici, així com els canvis a nivell molecular.

Els resultats indiquen que, encara que a nivell sistèmic (per exemple, a la glucosa en sang) no s'observen diferències significatives entre el matí i la tarda, sí que s'identifiquen variacions importants a nivell cel·lular. La influència de l'exercici és més gran a la tarda.