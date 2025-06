Què és la intel·ligència metabòlica i com t'ajudarà a reduir greix i definir els músculs

Sovint s'associa la pèrdua de pes i el guany de massa muscular amb l'exercici més intens com el gimnàs o la pràctica d'un esport. Però ara, un expert en activitat física fa valdre la "intel·ligència metabòlica" uns senzills gests quotidians que poden millorar considerablement la condició física.

Helios Pareja, graduat en Activitat Física i de l'Esport, i professor i investigador a la Universitat Autònoma de Madrid planteja el concepte de la intel·ligència metabòlica. Aplicar "petits i eficaços hàbits adaptats" al nostre dia a dia per millorar i assolir aquestes metes. La intel·ligència metabòlica requereix un "enfocament proactiu", tal com assegura Pareja.

Inclou totes les activitats no estructurades que augmenten l'activitat metabòlica, generant un augment de la despesa energètica, però excloent-ne la pràctica esportiva i l'exercici físic estructurat o entrenament. Els exemples són diversos: caminar durant una trucada telefònica, aixecar-se cada mitja hora per estirar-se, moure't o fer una passejada, així com treballar drets durant part de la jornada, netejar, cuinar, arreglar el jardí o cuidar els fills.

Són, en resum, exercicis per activar diversos grups musculars, incrementant la freqüència cardíaca. Pareja també considera positiu el treball al gimnàs, però adverteix "no tenim interioritzat que més enllà d'aquesta hora de gimnàs cal moure'ns la resta del dia".