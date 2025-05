Sis exercicis clau per augmentar la massa muscular i guanyar força

Tot i que sortir a córrer torna a estar de moda i la natació és un remei ben conegut, l'equip mèdic de la Harvard Medical School reivindica l'entrenament de força com a la millor alternativa per guanyar massa muscular i accelerar el metabolisme. Els experts fan una llista dels sis exercicis imprescindibles.

Les sargantanes són molt similars a les flexions, però amb els genolls recolzats a terra i els step-ups consisteixen a recolzar un peu en una superfície d'altura baixa, idealment una cadira i alçar-se fins a tenir les dues cames rectes. Els experts destaquen que ambdós són versàtils i permeten treballar diverses àrees del cos en variar les posicions i els angles.

L'equip mèdic de Harvard aconsella fer exercicis de bíceps per guanyar força als braços i sentadetes per guanyar-ne a les cames. Són exercicis que desenvolupen la força i la resistència, i són altament efectius per cremar calories si es fan amb una tècnica curosa, i mesurant bé els angles.

Finalment, la planxa és recomanada per Harvard com l'exercici més efectiu per reduït el greix corporal i enfortir el nucli del cos. Consisteix a estirar-se de bocaterrosa i aguantar tandes d'un minut sostenint el pes amb els dos avantbraços i mantenint la resta del cos sense tocar el terra.