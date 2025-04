Anar-se'n a dormir tard augmenta significativament el risc de depressió, segons un estudi

Un estudi recent de la Universitat de Surrey (Regne Unit), publicat a la revista PLOS One, ha posat el focus sobre els anomenats “cronotips vespertins”, és a dir, aquelles persones que acostumen a anar-se’n a dormir tard. Segons la recerca, aquest grup presenta un risc significativament més alt de patir depressió en comparació amb qui té bioritmes més diurns.

L’estudi, basat en dades de 546 estudiants universitaris, ha analitzat diversos factors com els patrons de son, la capacitat de concentració, la tendència a l'insomni i el consum d’alcohol. Els resultats han mostrat que la gent que va a dormir tard no només dorm pitjor, sinó que també consumeix més alcohol i té nivells més baixos de capacitat de concentració, factors que podrien explicar l’augment del risc de depressió en aquest grup.

Tot i que l’estudi és de tipus transversal i, per tant, no pot establir una relació causal directa, els investigadors suggereixen que intervencions orientades a millorar la qualitat del son, reduir el consum d’alcohol i fomentar la consciència plena podrien ser efectives per disminuir el risc de depressió, especialment entre els joves adults.

Aquestes troballes són especialment rellevants en un context en què molts joves pateixen problemes de salut mental i tenen tendència a anar a dormir tard. Els autors de l’estudi subratllen la importància d’abordar aquests hàbits per mitjà de polítiques i programes que promoguin estils de vida més saludables.