Catalunya tanca quatre marques de cosmètics i retira tots els seus productes

Alerta sanitària d'importància. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del Ministeri de Sanitat, ha informat aquest divendres de la retirada de tots els cosmètics de quatre marques. En la mateixa línia, es produeix el cessament de l'activitat de fabricació i el cessament de comercialització de les marques Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological i ExtrAroma, de la companyia Global Comarcos.

L'organisme ha pres aquesta decisió després de comprovar que les instal·lacions en què es fabricaven aquests productes no complien els requisits legals ni les bones pràctiques de fabricació establertes a la llei per la qual es regulen els productes cosmètics.

De la mateixa manera, no es comptava amb la declaració responsable de l'activitat de fabricació, i els productes fabricats tampoc no complien els requisits d'etiquetatge, tal com ha comprovat la Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, adscrita a la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat l'autoritat sanitària catalana la que ha ordenat el cessament de l'activitat, de comercialització i de la retirada del mercat dels seus productes. Al seu torn, l'AEMPS ha recomanat no fer servir els productes i, en cas que alguna persona ja el tingui a casa, els ha de retirar i posar-se en contacte amb l'empresa responsable.