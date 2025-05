Retiren diverses begudes alcohòliques del mercat per un al·lergen no indicat

Nova alerta alimentària, en aquest cas amb les begudes alcohòliques com a protagonistes. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), que depèn del Ministeri de Consum del govern espanyol, ha ordenat la retirada d'una sèrie de productes amb l'argument que contenen un al·lergen que no es troba indicat en l'etiquetatge.

L'alerta ha arribat a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació arran d'una notificació traslladada per les autoritats sanitàries del País Valencià. La irregularitat detecta és que hi ha la probabilitat de presència de llet no inclosa en l'etiquetatge d'una sèrie de licors que s'han venut a Catalunya i a la resta de l'Estat.

⚠️ Exclusivamente para personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche: posible presencia de leche no declarada en el etiquetado de licores.

📌 https://t.co/cI17Hly9gz pic.twitter.com/Ee2jrd1iC4 — AESAN (@AESAN_gob_es) May 29, 2025

Dades dels licors afectats per l'alerta

Nom dels productes: Chocolate cream, Chocolate strawberry, Chocolate coffee, White chocolate, Chocolate coconut y Pumpkin spice.

Marca comercial: Mozart.

Aspecte del producte i tipus d'envasament: envasats en botelles de diferents colors.

Número de lot: tots els productes en què no figuri l'etiquetatge d'alergens.

Volum de la unitat: 500 mililítres.

Temperatura: ambient.

La informació ha estat traslladada a les autoritats de totes les autonomies. La voluntat és que es retirin tots els productes afectats dels canals de comercialització. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones amb al·lèrgia o intolerància als components de la llet que s'abstinguin de consumir el producte si el tenen a casa. El consum dels productes no comporta cap risc per a la resta de la població.