Cinc accions senzilles que milloren l’autoestima

L’autoestima no és un tret fix o immutable, sinó una construcció personal que es nodreix diàriament a través dels pensaments, les emocions i les accions. Segons la psicologia, una autoestima saludable és clau per afrontar els reptes quotidians, mantenir relacions sanes i viure amb major benestar emocional. Tot i això, molts de nosaltres arrosseguem inseguretats que van consolidar-se en la infantesa o l’adolescència, i que continuen afectant la manera com ens veiem i ens valorem.

La bona notícia és que l’autoestima es pot enfortir. No cal fer grans canvis de vida, sinó cultivar petits gestos que, repetits de forma conscient, tenen un gran impacte en la confiança personal. A continuació, t’expliquem cinc accions avalades per la psicologia que t’ajudaran a millorar la teva autoestima, a reconèixer el teu valor i a tenir una relació més amable amb tu mateix.

Cinc gestos senzills per millorar l’autoestima

1. Cuida el teu diàleg intern

El primer pas per millorar l’autoestima és observar com et parles a tu mateix. Les persones amb baixa autoestima solen ser molt crítiques amb si mateixes, fent-se retrets constants i subestimant els seus èxits. La psicologia cognitiva ens diu que el llenguatge intern condiciona les emocions i la conducta.

Prova d’identificar aquells pensaments negatius automàtics i reformular-los en clau positiva o, si més no, realista. Per exemple, canvia el "sóc un desastre" per un "estic aprenent i millorant". Repetir afirmacions positives, encara que al principi et sonin forçades, pot ajudar-te a transformar la percepció que tens de tu mateix.

2. Marca’t objectius assequibles i celebra els teus èxits

Els psicòlegs recomanen fixar-se metes realistes, dividides en petits passos, per generar sensació d’assoliment i eficàcia. No cal córrer una marató: fer esport tres dies per setmana, acabar un llibre o aprendre a cuinar un plat nou poden ser reptes valuosos.

Cada vegada que assoleixes un objectiu, el teu cervell rep una dosi de dopamina —l’hormona del plaer—, associant aquesta acció amb una emoció positiva.

És fonamental que celebris cada petit progrés. Apunta’ls en una llibreta, comparteix-los amb algú de confiança o, simplement, dedica’t un “ben fet!” davant del mirall. Reconèixer el teu esforç alimenta l’autoestima de forma duradora.

3. Practica l’autocompassió

L’autocompassió és la capacitat de tractar-se amb amabilitat, especialment en moments difícils. Lamentablement, moltes persones es culpen quan cometen errors o fracassen, cosa que erosiona la seva autoestima. Segons Kristin Neff, professora de la Universitat de Texas i referent mundial en autocompassió, parlar-se amb compassió redueix l’ansietat, millora l’autoacceptació i afavoreix el creixement personal.

Quan et sentis malament, pregunta’t: “Què li diria a un amic en aquesta situació?” I aplica’t aquestes paraules. Canviar l’exigència per comprensió et farà més resilient i confiat.

Alimentar la confiança: actituds que sumen

4. Cuida el teu cos i el teu entorn

Tenir cura del propi cos és una mostra de respecte cap a un mateix. Dormir bé, menjar de forma equilibrada, fer exercici i mantenir una higiene adequada no només milloren la salut física, sinó que també tenen un efecte directe en l’estat d’ànim i l’autoestima. Quan et cuides, t’estàs enviant el missatge que ets digne de respecte i benestar.

També és important envoltar-te d’un entorn que et valori. Evita persones que et minimitzin, critiquin o menyspreïn. Les relacions positives són com miralls que reflecteixen la teva vàlua.

5. Aprèn a posar límits

Dir “no” quan alguna cosa no et convé o et fa sentir incòmode és un acte de dignitat i autoestima. Posar límits sans no vol dir ser egoista, sinó protegir el teu espai, temps i emocions. Acceptar-ho tot per por al rebuig és una de les causes més comunes de l’autoestima baixa.

Practica l’assertivitat: expressa el que penses i sents de forma clara i respectuosa. Els límits t’ajuden a reafirmar la teva identitat i et permeten establir relacions més autèntiques.

Estimar-se com un hàbit

Millorar l’autoestima no és un procés ràpid ni lineal, però sí profundament transformador. Com tota habilitat emocional, es pot entrenar. Incorporar aquests petits gestos en el teu dia a dia —parlar-te bé, celebrar els teus èxits, cuidar el teu cos, envoltar-te de persones positives i posar límits— et permetrà construir una autoestima més sòlida i estable.

Estimar-se a un mateix no és arrogància, sinó una forma de respecte que et permet viure amb més seguretat, equilibri i benestar. Comença avui mateix. El primer pas és creure que ets digne de ser valorat i tu, sens dubte, ho ets.