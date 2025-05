Com alleujar molts símptomes d'estrès amb un massatge als peus

L'estrès és un dels mals de la societat actual, que ens empeny a un ritme frenètic sovint difícil de conciliar amb el descans i la tranquil·litat. Tot i que no podem canviar per complet aquesta realitat, existeixen diverses tècniques per alleugerir-ne els símptomes. Una d'aquestes, la podem posar en pràctica nosaltres mateixos; només necessitem les nostres mans.

L'encarregada d'explicar aquest mètode ha estat la refloxoterapeuta podal Rosa del Barco. En els micròfons de Catalunya Ràdio, ha animat a la ciutadania a tocar-se els peus, aplicant pressió en punts específics que estan relacionats amb òrgans i sistemes del cos.

La reflexoteràpia, coneguda també com a reflexologia, és un mètode terapèutic basat en la utilització dels reflexos condicionats. És a dir, tracta certes malalties amb massatges en determinats punts dels peus o de les mans per estimular les capacitats curatives de l'organisme.

"Amb el tercer dit, comencem a fer cercles a la sola en el sentit invers de les agulles del rellotge. Això, si ho fem durant uns segons, relaxa el cos i les emocions", detalla al programa El Matí de Catalunya Ràdio.

La terapeuta, que compta amb més de 12 anys d'experiència, assegura que l'estat del peu pot reflectir com està aquella persona. "La part interna del pont es relaciona amb els intestins, amb la malaltia de Crohn, irritació intestinal...", explica del Barco.

L'experta assegura que aquest tipus de massatge se'l pot fer un mateix. "Cada nit practico amb mi", afirma. Per això, recomana als oients que, quan arribin a casa estressats o després de passar un mal dia, es dutxin, es posin una bona crema i es facin un massatge als peus.

Tot i que els beneficis de la reflexoteràpia no s'han demostrat plenament mitjançant el mètode científic, alguns estudis suggereixen que pot ser útil per reduir el dolor i millorar el son, la digestió, entre altres aspectes. "Us prometo que dormireu com una soca", diu a la ràdio pública.