Set hàbits que segueixen les persones més longeves del món

La longevitat és una aspiració comuna per a molts, i tot i que la genètica juga un paper important, els hàbits de vida saludables poden fer una gran diferència.

Algunes de les persones més longeves del món han compartit els seus secrets per a una vida llarga i plena. Aquí et presentem 7 hàbits que podrien ajudar-te a viure més i millor, basats en les pràctiques de les comunitats més longeves.

1. Protegeix-te del sol: el millor antienvelliment

Un dels secrets més importants per mantenir la pell sana i evitar l’envelliment prematur és protegir-se del sol. Com expliquen els experts en dermatologia, la protecció solar diària és clau per prevenir danys que poden aparèixer molts anys després, com taques, arrugues i línies d’expressió profundes.

Així que, independentment del temps o de l'activitat que facis, utilitza protector solar amb un SPF alt, sobretot en zones com el rostre, el coll i les mans.

2. Dieta rica en nutrients: una alimentació equilibrada

Les persones longeves sovint comparteixen una dieta rica en vegetals frescos, fruits, llegums i gra integral. Les Blue Zones, aquells llocs on es concentra la majoria de la població més longeva del planeta, tenen una alimentació senzilla però nutritiva, centrada en aliments frescos i poc processats.

A més, consumeixen proteïnes d’origen vegetal i una gran quantitat d’antioxidants, que ajuden a combatre l’estrès oxidatiu i a mantenir la salut general.

3. Mou-te regularment: l'exercici físic com a rutina diària

L’activitat física és essencial per mantenir-se actiu i saludable a mesura que passen els anys. No cal fer entrenaments intensos, però caminar, fer ioga o fins i tot practicar activitats suaus com el taitxí ajuden a mantenir la força muscular, la flexibilitat i la salut cardiovascular.

Les persones més longeves sovint practiquen exercici de manera natural, com a part de les seves activitats diàries, com caminar fins al mercat o cuidar el jardí.

4. Mantingues una ment activa i en contacte amb altres persones

El benestar emocional és fonamental per a una vida llarga i saludable. Mantén la ment activa amb activitats que t'agradin, com llegir, resoldre trencaclosques o fins i tot aprendre una nova habilitat. A més, el manteniment de vincles socials i l'ajuda a la comunitat són hàbits importants en moltes cultures longeves.

Els científics han demostrat que les persones amb una xarxa social sòlida tenen menys risc de patir problemes de salut i una major longevitat.

5. Evita l’estrès crònic i busca moments de relaxació

El control de l’estrès és essencial per mantenir-se saludable a mesura que envellim. Algunes de les persones més longeves del món practiquen tècniques de relaxació com la meditació, la respiració profunda i l’autocura. Dedicar temps a un mateix, trobar moments per descansar i aprendre a gestionar les emocions pot marcar una gran diferència en la salut física i mental a llarg termini.

6. Segueix una rutina de cura de la pell: hidratació i tractaments suaus

A mesura que envellim, la nostra pell perd volum i elasticitat. Per combatre els efectes de l’envelliment, és important seguir una rutina de cura de la pell que inclogui neteja, hidratació i protecció solar.

A més, els tractaments mínimament invasius com els omplidors o la teràpia amb ultrasons poden ser útils per mantenir una aparença més jove, si bé la protecció solar i la hidratació diària són fonamentals.

7. Viu amb propòsit: la importància de tenir una motivació diària

Les persones més longeves sovint tenen un sentit clar de propòsit a la vida. Aquesta motivació pot ser cuidar la família, contribuir a la comunitat o seguir una passió personal. Viure amb un objectiu ajuda a mantenir-se actiu, comprometent-se amb la vida de manera positiva. Aquells que senten que el seu dia a dia té un significat important tendeixen a tenir una vida més llarga i satisfactòria.

Un estil de vida que promou la longevitat

En resum, els hàbits que comparteixen les persones més longeves són fonamentals per aconseguir una vida llarga i saludable. Des de la protecció solar fins a una dieta equilibrada i una rutina d'exercici regular, aquestes pràctiques simples però efectives poden contribuir a una vida plena.

I recorda, l'envelliment és un procés natural, però amb els hàbits adequats, pots fer que aquest procés sigui més saludable i gratificant.