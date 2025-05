Els aliments que et poden provocar malsons, segons diversos estudis

Dormir bé és essencial per a la salut física i mental. Tot i això, molts factors poden interferir en la qualitat del son, incloent-hi els aliments que consumim abans d'anar a dormir. Diversos estudis han demostrat que certs aliments poden provocar malsons o dificultar un descans reparador.

A continuació, explorarem alguns d'aquests productes problemàtics i també revelarem alguns hàbits i rutines que es poden posr a la pràctica per millorar la qualitat del teu descans nocturn.

Aliments que poden afectar negativament el son

1. Formatges curats i aliments rics en tiramina

Els formatges curats, com el parmesà, el rocafort o el cheddar, contenen tiramina, una substància que pot augmentar l'activitat cerebral i provocar malsons o dificultats per agafar el son. La tiramina estimula la producció de norepinefrina, un neurotransmissor que pot augmentar l'estat d'alerta.

2. Xocolata i altres aliments amb cafeïna

La xocolata, especialment la negra, conté cafeïna i teobromina, substàncies estimulants que poden interferir en el son. Consumir xocolata a la nit pot provocar dificultats per adormir-se i un son menys profund.

3. Aliments picants

Els aliments picants poden provocar indigestió i augmentar la temperatura corporal, factors que poden dificultar l'adormiment i provocar somnis intensos. A més, poden causar reflux gastroesofàgic, que interfereix en la qualitat del son.

4. Àpats rics en greixos i abundants

Sopars molt abundants o rics en greixos poden provocar digestions pesades, fent que el cos treballi més durant la nit i dificultant un son reparador. Això pot causar despertars freqüents i somnis desagradables.

5. Begudes alcohòliques

Tot i que l'alcohol pot ajudar a agafar el son inicialment, interfereix en les fases profundes del son i pot provocar malsons. A més, pot augmentar la necessitat d'orinar durant la nit, interrompent el descans.

Consells per millorar la qualitat del son

1. Evita certs aliments abans d'anar a dormir

Per millorar la qualitat del son, és recomanable evitar els aliments esmentats anteriorment durant les hores prèvies al descans nocturn. Opta per sopars lleugers i fàcils de digerir.

2. Mantingues una rutina de son regular

Anar a dormir i despertar-se a la mateixa hora cada dia ajuda a regular el ritme circadiari i millora la qualitat del son.

3. Crea un ambient propici per dormir

Assegura't que l'habitació estigui fosca, silenciosa i a una temperatura agradable. Evita l'ús de dispositius electrònics abans d'anar a dormir, ja que la llum blava pot interferir en la producció de melatonina.

4. Practica tècniques de relaxació

Activitats com la meditació, la respiració profunda o llegir un llibre poden ajudar a relaxar la ment i preparar el cos per al descans.

Així doncs, queda provat que la qualitat del son està molt relacionada amb els hàbits alimentaris. Per això, evitar els aliments esmentats abans d'anar a dormir pot reduir la probabilitat de tenir un mal descans nocturn. Adoptar una rutina saludable i crear un ambient adequat per dormir són passos essencials per garantir una millora en el son i que el descans sigui beneficiós per a la salut.