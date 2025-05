Arthur C. Brooks, expert de Harvard: «Aquest és el veritable secret de les persones amb relacions duradores»

Les relacions de parella, com també els vincles familiars i d'amistat, necessiten cura i esforç diari per mantenir-les en bon estat de salut. La comunicació afectiva, la responsabilitat emocional i la corresponsabilitat en les tasques domèstiques són claus per evitar malentesos i afavorir una convivència harmònica. Però, segons el professor de Harvard i expert en felicitat, Arthur C.Brooks, hi ha un ingredient encara més essencial: la presència real i conscient dins la relació.

"El secret per tenir una relació realment feliç no es troba en fer, sinó en ser, i això és un fet que els homes solen malinterpretar", adverteix Brooks. Sovint es comet l’error de pensar que “fer més” equival a “estimar millor”, quan en realitat, assegura, pot ser tot el contrari. "Ella vol que hi siguis. Vol que la miris. Vol contacte visual. Vol la teva presència. Vol la teva ànima”, defensa l’expert.

Per a Brooks, l’amor autèntic es manifesta en petits gestos quotidians, com mirar als ulls a la persona estimada o escoltar-la amb atenció. Aquests moments de connexió emocional són, segons ell, la base per construir un vincle sòlid i durador. “L’amor és, en essència, quan fas contacte visual real amb el teu estimat”, afirma. Això implica dedicar temps de qualitat a la parella i validar les seves emocions, mostrar empatia, gratitud i afecte de forma genuïna, no només a través d’accions puntuals, sinó en el dia a dia.

Una recerca de The Open University, en què han participat 4.000 britànics d’entre 18 i 65 anys, avala aquesta idea. Segons l’estudi, els factors més determinants per a la felicitat i estabilitat de les relacions no són els gestos grandiloqüents ni els esforços materials, sinó els moments íntims i quotidians. Els participants van situar al capdamunt de la llista aspectes com riure junts, compartir valors, ser millors amics, cuidar-se mútuament i sentir-se segurs dins la relació.

Això no vol dir, matisa Brooks, que s’hagin de menystenir les tasques quotidianes o la corresponsabilitat a la llar, com fer el llit o anar a comprar. De fet, repartir aquestes feines alleuja la càrrega mental i ajuda a gestionar millor el temps en parella. Però és fonamental, alerta, aturar-se de tant en tant i preguntar-se si realment s’està dedicant temps de qualitat a la relació.