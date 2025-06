Dos hàbits molt simples redueixen les opcions de consumir antidepressius o ansiolítics

Un estudi liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna-Universitat Ramon Llull ha presentat noves aportacions sobre el consum de medicaments psiquiàtrics. Concretament, la investigació ha presentat dos hàbits molt simples que redueixen les probabilitats de prendre aquests tipus de fàrmacs com són els antidepressius, els ansiolítics, els antipsicòtics i els anticonvulsius.

Els investigadors han resolt que seguir una dieta basada en els principis de la dieta mediterrània i fer exercici físic moderat pot reduir entre un 41% i un 59% el risc d'inici el consum d'aquests medicaments psiquiàtrics. El treball, que s'ha publicat a Age and Ageing, s'ha basat en dades de l'assaig clínic Predimed sobre la dieta mediterrània i la salut cardiovascular. Així, ha analitzat entre 6.000 i 7.000 persones d'edat avançada amb una mitjana de 67 anys i amb risc de patir malalties cròniques.

Dieta mediterrània i activitat física regular

Els resultats del treball suggereixen que la combinació d'una alimentació saludable i d'una activitat física regular pot tenir un impacte positiu en la salut mental de les persones grans, reduint la necessitat d'iniciar medicaments per a trastorns com la depressió, l’ansietat o altres trastorns neurològics.

Segons el doctor Álvaro Hernáez, investigador de l'Hospital del Mar i professor de Blanquerna, "els resultats indiquen que seguir una dieta mediterrània redueix la probabilitat d'iniciar tres de les principals medicacions psiquiàtriques: antidepressius, ansiolítics i antipsicòtics, així com els anticonvulsius, associats a malalties neurològiques". Alhora, ha dit que la investigació també ha apuntat que la pràctica d'activitat física també mostra beneficis, tot i que les associacions amb la reducció del consum de fàrmacs són més febles en comparació amb la dieta.

En aquest sentit, el treball ha conclòs que un augment en l’adherència a la dieta mediterrània (mesurada en una escala de 0 a 14) es vincula amb una disminució significativa en el consum de fàrmacs: un 28% menys d'antidepressius, un 25% menys d'ansiolítics, un 23% menys d'antipsicòtics i un 23% menys d'anticonvulsius. Pel que fa a l'activitat física, l'increment d'exercici moderat, com caminar 40 minuts a la setmana o practicar pilates o aeròbic 30 minuts, es va associar amb un 20% menys de risc de començar antidepressius i un 15% menys d’ansiolítics.

Combinació ideal per a una millor salut mental

Segons els investigadors, els millors resultats es produeixen quan les persones adopten simultàniament una dieta mediterrània i comencen a fer exercici físic. En aquests casos, els participants van mostrar una reducció en el risc de començar a prendre medicaments psiquiàtrics d’entre un 41% i un 59%, sent el 59% per als antidepressius, el 46% per als ansiolítics, el 55% per als antipsicòtics i el 41% per als anticonvulsius.

Els responsables del treball han indicat que aquests resultats es poden explicar per mecanismes neuroprotectors com la reducció de l'estrès oxidatiu, la neuroinflamació i la millora de la funció dels neurotransmissors, factors que podrien contribuir a una millor salut mental.

Apostar per alternatives complementàries

En aquesta mateixa línia, el treball ha subratllat la necessitat d'explorar alternatives als tractaments farmacològics per a la salut mental, especialment per a persones de més de 65 anys, un grup amb alta prevalença en l'ús de medicaments psicoactius.

Finalment, han plantejat la possibilitat de dur a terme un assaig clínic per avaluar l'efectivitat de la dieta mediterrània i l'activitat física com a intervencions preventives per a trastorns mentals com la depressió, l’ansietat o els trastorns psicòtics i convulsius. A la recerca també hi han participat experts de l’àrea de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició del CIBER i de l’àrea d’Epidemiologia i Salut Pública del CIBER.