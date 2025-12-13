L'ingredient essencial i casolà per frenar la tos nocturna

Tot i que les temperatures no són del tot baixes, l'hivern ja és a la porta i la grip ja ha arribat. Això fa que aparegui en moltes cases la tos nocturna. Una molèstia que irrita la gola i interromp i dificulta el son. Per fer-hi front hi ha tota mena de medicaments, però també remeis casolans sovint més saludables i efectius.
És el cas de la mel. El fluid dolç i viscós té propietats realment bones per la salut del coll. De fet, alguns estudis han demostrat que prendre una petita quantitat de mel abans de posar-se al llit pot disminuir la freqüència i intensitat de la tos nocturna i millorar la qualitat del son, tant en nens com en adults. La textura viscosa recobreix la gola i pot reduir la irritació que desencadena el reflex de la tos, especialment abans de dormir.
En particular, la mel pot resultar útil sobretot quan la tos està associada a infeccions víriques com ara refredats o grip, i no hi ha altres símptomes d'alarma. Ara bé, cal matisar que l'efecte no és immediat ni espectacular, però sí suficient en alguns casos per passar una nit més tranquil·la sense recórrer a xarops o altres productes quan no són necessaris.
Recomanació d'ús
El remei és recomanable tant per a infants com per a adults, tot i que no s'ha d'administrar mai a nadons menors de 12 mesos, pel risc de botulisme infantil. A banda, tampoc cal abusar-ne en persones amb diabetis o altres problemes metabòlics, ja que segueix sent un aliment ric en sucres. En aquests casos, fins i tot quantitats petites s'han de prendre amb prudència.
A més la mel no és un tractament per a la tos en general ni serveix per a tots els casos. No està indicada quan la tos és persistent, s'acompanya de febre alta continuada, dificultat respiratòria o dolor al pit, situacions en què convé consultar un professional sanitari.