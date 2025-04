Quins beneficis té la lectura per a la salut?

Llegir no és només una afició, sinó una pràctica amb efectes demostrables sobre la salut mental, el funcionament cerebral i les relacions humanes. Així ho indiquen diversos estudis citats pel doctor Alejandro Koppmann, psiquiatre de la Clínica Alemanya, que destaquen la capacitat de la lectura per estimular les funcions cognitives i reduir el risc de deteriorament cognitiu.

Quan una persona llegeix, activa àrees del cervell relacionades amb la memòria, la comprensió i el raonament. Aquest entrenament cerebral ajuda a prevenir malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer i manté les connexions neuronals actives al llarg del temps. A més, la lectura millora l’atenció, la concentració i la capacitat de retenció, en un context social on la multitasca digital sovint fragmenta l’atenció.

Segons un estudi de la Universitat de Sussex, llegir durant sis minuts abans d’anar a dormir pot reduir l’estrès fins a un 68%, superant altres pràctiques habituals com escoltar música o prendre infusions. Aquest efecte relaxant és especialment útil per reduir l’ansietat i millorar la qualitat del son.

La lectura també influeix de manera positiva en l’estat d’ànim. Llegir llibres inspiradors o de temàtiques positives pot ajudar a elevar el to emocional i reforçar l’autoestima. A més, finalitzar un llibre o descobrir una idea reveladora genera una sensació de satisfacció personal immediata.

Una eina per millorar la comunicació i fomentar l’empatia

Més enllà de l’àmbit individual, la lectura té un impacte social important. Llegir afavoreix el desenvolupament de l’empatia, ja que permet posar-ne en la pell de personatges que viuen situacions diverses i complexes. Aquesta experiència facilita la comprensió d’altres realitats i fomenta actituds més tolerants i respectuoses.

A més, llegir enriqueix el vocabulari i millora les habilitats lingüístiques. Segons Koppmann, això repercuteix directament en la capacitat per comunicar-se de forma clara i efectiva, tant en l’àmbit personal com professional.

La lectura també contribueix a la formació del pensament crític. Exposar-se a diversos punts de vista i narratives ajuda a analitzar, reflexionar i qüestionar la informació rebuda. Aquesta habilitat és clau en un context de desinformació.

Un hàbit senzill amb múltiples beneficis

Incorporar la lectura a la rutina diària no requereix grans canvis ni inversions. N’hi ha prou amb dedicar-hi uns minuts al dia per començar a notar els beneficis. Sigui en paper o en format digital, la lectura continua sent una eina accessible i efectiva per cuidar la ment, millorar les relacions personals i formar ciutadans més crítics.