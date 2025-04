Un embaràs amb complicacions pot doblar el risc d’infart o d'ictus

Un embaràs amb complicacions com la preeclàmpsia, la diabetis gestacional o un part prematur, pot duplicar el risc que una dona pateixi un infart o un ictus fins vuit anys després de donar a llum.

Així ho ha demostrat una investigació de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron, que per primera vegada a l’Estat ha analitzat la relació entre aquests problemes durant la gestació i el desenvolupament de malalties cardiovasculars greus els anys posteriors.

L’estudi, liderat pel Servei d’Obstetrícia i Ginecologia i el grup de Medicina Materna i Fetal de l’hospital, ha analitzat les dades de 10.734 dones que van donar a llum entre el 2010 i el 2015. De les més de 2.500 dones que van patir alguna complicació, dotze van acabar patint un infart o un ictus en els anys següents. Una proporció molt superior a la de les dones que van tenir parts sense problemes, entre les quals només es van registrar tretze casos sobre un grup de més de 8.200.

Els factors analitzats inclouen la preeclàmpsia (una afecció relacionada amb hipertensió durant l’embaràs), els parts prematurs, la diabetis gestacional, els avortaments i els naixements de nadons sense vida.

“Aproximadament cinc de cada mil dones que tinguin algun d’aquests problemes acabaran desenvolupant una malaltia cardiovascular”, explica l’especialista en obstetrícia i ginecologia, Maria Goya, responsable de la recerca. “I hi ha un efecte additiu. Si tens preeclàmpsia i diabetis, pots tenir fins a vuit vegades més risc que una dona que no ha tingut aquests problemes”, adverteix.

El primer any postpart, clau per prevenir

Segons Goya, el primer any després del part és un període crucial per detectar i reduir aquests riscos. “La possibilitat de canvi és en el primer any postpart, que és on caldria mirar si tot s’ha normalitzat. Per això parlem del quart trimestre, de les sis setmanes postpart fins a l’any postpart, que seria la finestra d’oportunitat per canviar aquesta situació per a les dones”, apunta.

Durant la gestació, el cos de la dona es veu sotmès a una autèntica “prova d’estrès”, segons els experts, que obliga a realitzar canvis en el metabolisme, el cor i els vasos sanguinis. Aquests ajustos, tot i ser necessaris per alimentar el fetus, poden agreujar condicions preexistents o revelar alteracions en la salut cardiovascular que fins llavors havien passat desapercebudes.

“Malgrat no tenir factors de risc clàssics, com ara obesitat o tabaquisme, algunes dones no aconsegueixen retornar a la normalitat després de l’adaptació del cos a l’embaràs, i això incrementa la possibilitat de desenvolupar malalties”, explica Goya.

Un nou circuit de seguiment a Vall d’Hebron

Amb aquests resultats, l’Hospital Vall d’Hebron es prepara per posar en marxa un circuit específic de seguiment postpart per a les dones que han patit complicacions durant la gestació. L’objectiu és continuar investigant aquesta relació i disminuir els riscos cardiovasculars a llarg termini. “El missatge és que hem de millorar l’atenció a la dona després del part, cosa que ara mateix no es fa; no hi ha un circuit de seguiment”, denuncia l’experta.