Aquest és el truc casolà per deixar la tapisseria del cotxe impecable

Mantenir el vehicle net i en bon estat és important per al seu bon funcionament. Amb l'objectiu de promoure la neteja, la creadora de contingut que hi ha darrere d'Escapádate (@escapadate), una pàgina dedicada a compartir rutes en furgoneta, ha compartit a les xarxes un mètode per deixar impecable la tapisseria.

Els passos són senzills i, segons assegura l'internauta, efectius, ja que ella mateixa els segueix per fer nets els seients de la furgoneta. Només es necessiten cinc ingredients bàsics i dos estris de cuina: una tapa d’olla i una baieta.

La fórmula consisteix a escalfar mig litre d’aigua, afegir una cullerada de detergent, una altra de bicarbonat de sodi, 100 mil·lilitres d’alcohol de neteja i, perquè tot plegat faci bona olor, una cullerada de suavitzant. Amb la baieta molla i embolicada en una tapa d’olla, només cal fregar la tapisseria per aconseguir un resultat gairebé professional.

“A fregar! Queda espectacular”, anima als seus seguidors la protagonista del vídeo diu mentre mostra el procediment.