Quant cal esperar per conduir després de beure una cervesa o una copa de vi?

El Servei Català de Trànsit (SCT) assenyala el consum d'alcohol com una de les principals preocupacions pel que fa a la mortalitat a les carreteres. La nit negra de Carnaval d'enguany, quan van morir nou persones en cinc accidents diferents, el director de l'organisme, Ramon Lamiel, va alertar del repunt d'infraccions i va anunciar que iniciaven una croada contra l'alcohol al volant.

En aquest sentit, convé desconfiar dels suposats trucs que prometen reduir la taxa d'alcohol i els experts asseguren que no hi ha cap mètode segur més enllà d'evitar beure si s'ha de conduir. Actualment, la Direcció General de Trànsit (DGT) estableix que la taxa màxima permesa és de 0,5 grams d'alcohol en sang i 0,25 mil·ligrams en l'aire, però vol baixar-la a 0,2 i 0,1 respectivament.

Sigui com sigui, l'efecte de l'alcohol en el cos comença a notar-se només cinc minuts després de la ingesta i arriba al punt màxim després de 60 o 90 minuts, mentre que el fetge en metabolitza de mitjana 0,12 grams per hora. Això vol dir que una ampolla de cervesa de 330 mil·lilitres o una copa de vi de 130 mil·lilitres, que contenen aproximadament 12 grams d'alcohol, tarden una hora i mitja des del pic -és a dir, tres hores des de la ingesta- en desaparèixer de la sang. Cal recordar que dues ampolles de cervesa o copes de vi són suficients per arribar als 0,5 grams d'alcohol a la sang.

Tot plegat és una aproximació general i està sotmesa a múltiples variables, com el sexe, el pes i l'edat. També a variables contextuals, com el menjar que s'hagi ingerit o si es pren algun tipus de medicament que interaccioni amb l'alcohol. Per tant, l'única garantia per donar 0,0 en un control d'alcoholèmia i conduir de manera segura és no beure.