La comunicació entre humans i gossos existeix, però hi ha vegades que es poden malinterpretar gestos o que simplement el receptor no percep el que vol transmetre l'emissor. Mentre que els propietaris tendeixen a analitzar les reaccions de les seves mascotes sota paràmetres humans, l'etologia clínica -la ciència que estudia el comportament animal- adverteix que molts d'aquests gestos tenen significats oposats als que es creu popularment.
Comprendre aquestes senyals conceptuades per expertes com la noruega Turid Rugaas és fonamental per garantir el benestar de l'animal i la seguretat de l'humà. Cal saber quan la mascota posa els seus límits.
El moviment de la cua: més enllà de la felicitat
L'error més estès és associar el moviment de la cua exclusivament amb l'alegria. Tanmateix, aquest moviment funciona com un indicador d'activació emocional, ja sigui positiva o negativa.
La clau científica és que una cua alta i rígida que realitza moviments curts i ràpids indica una tensió elevada i pot precedir una reacció agressiva. Per això, estudis recents suggereixen que el moviment cap a l'esquerra s'associa a estímuls negatius o de retraïment, mentre que cap a la dreta indica relaxació.
El badall com a mecanisme de defensa
Davant d'un càstig o una escridassada, és habitual que el gos realitzi un badall profund. Lluny de ser un senyal de son, aquest comportament és una manera d'autopacificació. L'animal utilitza el badall per alliberar tensió acumulada i per comunicar a l'entorn que no suposa una amenaça, demanant una reducció de la pressió que percep en l'entorn.
L'engany del "somriure"
Alguns gossos retiren els llavis cap enrere i mostren les incisives en una expressió que recorda el riure humà. Si aquest gest va acompanyat d'un esbufec compulsiu, pupil·les dilatades i orelles tenses, s'està davant d'una expressió d'estrès. El gos no expressa satisfacció, sinó una necessitat urgent de sortir d'una situació que el desborda emocionalment.
Panxa enlaire: no sempre vol carícies
Pensem que si un gos es posa de panxa enlaire és perquè vol que li rasquem la panxa de manera immediata. La realitat és que encara que a molts els encanta, en trobades amb desconeguts o altres gossos, posar-se panxa enlaire és un gest de submissió extrema o por. El gos es mostra vulnerable per evitar un atac. Si el forces a rebre carícies en aquest estat, es pot augmentar la seva inseguretat.
Es llepa el morro ràpidament?
Has vist mai que el teu gos es passa la llengua pel nas de manera fugaç quan l'abraces? La realitat és que si no hi ha menjar pel mig, aquest gest s'anomena licking i és un senyal que es prepara per fer alguna cosa o de incomoditat. És un gest molt ràpid que indica que el gos se sent aclaparat. Si ho fa mentre l'abraces, t'està dient: "M'estimes molt, però m'estàs atabalant", assenyalen els experts.