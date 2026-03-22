Els millors dies per demanar vacances de Setmana Santa i d'estiu, segons la IA

Organitzar les vacances acostuma a ser un dels maldecaps més freqüents entre els treballadors, que es dediquen en cos i ànima a resoldre el trencaclosques que els permeti gaudir del màxim de dies de festa gastant-ne com menys millor. Una de les opcions per posar punt final a aquesta inquietud pot ser preguntar-ho a la intel·ligència artificial, perquè sigui ella la que valori tot el ventall d'opcions i et digui com optimitzar millor els teus dies de vacances. Què recomana ChatGPT?
Com organitzar Setmana Santa?
A les portes de Setmana Santa, ChatGPT recomana com a millor estratègia demanar festa els dies 30 i 31 de març i l'1 i 2 d'abril, ja que el dia 3 d'abril és Divendres Sant, per tant, festiu. Aquesta combinació et permetria descansar des del dissabte 28 de març fins al dilluns 6 d'abril, Dilluns de Pasqua, ambdós inclosos. D'aquesta manera, podràs gaudir de deu dies de festa gastant-ne només quatre.
Juny, juliol i agost... missió impossible?
Si fem cas a ChatGPT, la millor estratègia per descansar al juny és estructurar les vacances a partir del dia 24, festiu per Sant Joan, per enllaçar amb el cap de setmana. Enguany, de fet, el 24 cau en dimecres, per tant, si agafes festa els dies 22, 23, 25 i 26 de juny, podràs gaudir de nou dies consecutius de vacances havent-ne gastat només quatre (del 20 al 28 de juny).
Els mesos de juliol i agost són els més complicats d'optimitzar, fins i tot per la IA. A més, aquest any el 15 d'agost, festiu a Catalunya, cau en dissabte. Davant d'aquest calendari complicat, ChatGPT opta per proposar agafar els dies de vacances de cinc en cinc, per poder-ho enllaçar amb el cap de setmana. De fet, la IA recomana que, si es pot, agafis dues setmanes seguides de vacances per "desconnectar i gaudir de l'estiu".
Tretze dies de festa, un mes de vacances
Tot i les complexitats del calendari, ChatGPT se les empesca per proposar un pla on, amb tretze dies de festa a la feina, pots acumular fins a un mes de vacances. Si sumes els quatre dies de festa que et recomana agafar per Setmana Santa (30 i 31 de març i 1 i 2 d'abril), els quatre dies de Sant Joan (22, 23, 25 i 26 de juny) i un bloc de cinc dies entre juliol i agost, pots arribar a sumar vint-i-sis dies de vacances amb només tretze dies demanats a la feina.