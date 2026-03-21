Aquest és el sector laboral on creixen més els salaris

El mercat laboral continua evolucionant en un context de canvis econòmics i transformació dels hàbits de consum. En aquest escenari, el sector del transport i la logística s'ha consolidat com un dels principals motors de creixement salarial, especialment entre els treballadors a temps parcial.
Segons les últimes dades sobre el mercat de treball, els salaris han augmentat de manera general el 2025, però ho han fet amb més intensitat en aquest sector. En concret, els empleats del transport amb jornades parcials han vist com el seu sou s'ha arribat a duplicar en comparació amb el 2019, un increment molt superior al d'altres àmbits laborals.
Un augment salarial per sobre de la mitjana
En termes generals, els salaris a Espanya van créixer al voltant d'un 3,2% el 2025, una xifra que supera lleugerament la inflació i que suposa una millora real del poder adquisitiu. Tot i això, aquesta evolució no ha estat homogènia. Mentre que els contractes a jornada completa han registrat increments moderats, els salaris dels treballadors a temps parcial han crescut més d'un 40% des del 2019, amb el transport al capdavant d'aquesta tendència.
Aquest diferencial evidencia un canvi estructural dins del mercat laboral, on determinats sectors han hagut d'ajustar ràpidament les condicions per adaptar-se a noves necessitats.
La logística, clau en el nou model econòmic
Un dels principals factors darrere d'aquest creixement és l'auge del comerç electrònic. En els darrers anys, el volum d'enviaments s'ha disparat, generant una demanda creixent de repartidors, conductors i personal logístic.
Aquest increment de l'activitat ha obligat les empreses a millorar els salaris per atraure i retenir treballadors en un sector cada vegada més competitiu. A més, la necessitat de cobrir franges horàries flexibles ha fet que els contractes a temps parcial guanyin pes i valor.
Escassetat de professionals
Un altre element clau és la manca de mà d'obra qualificada. El sector fa anys que alerta de la dificultat per trobar conductors, especialment en el transport de mercaderies. Aquesta situació ha donat als treballadors més capacitat de negociació, impulsant millores salarials i condicions laborals més atractives. A això s'hi sumen factors com l'augment del Salari Mínim Interprofessional i les noves regulacions laborals, que han elevat la base dels sous més baixos.
Un sector en creixement, però amb reptes
Tot i la millora salarial, el sector del transport continua afrontant desafiaments importants. L'increment dels costos, especialment del combustible, i la pressió sobre els marges empresarials generen incertesa de cara al futur. A més, alguns subsectors encara denuncien situacions de precarietat, fet que evidencia que el creixement no ha estat uniforme per a tots els treballadors.
Amb tot, les dades del 2025 confirmen un punt d'inflexió: el transport ha passat de ser un sector tradicionalment associat a salaris baixos a convertir-se en un dels més dinàmics del mercat laboral.