Com millorar les teves probabilitats d’aprovació d’un préstec

Sol·licitar un préstec avui dia s’assembla molt a una entrevista de feina, però amb una diferència crucial: l’entrevistador sol ser un robot. A l’Espanya de 2026, la decisió de concedir-te o denegar-te finançament es pren en mil·lisegons mitjançant algoritmes complexos que analitzen la teva vida financera al detall. Rebre un “DENEGAT” no només és frustrant, sinó que pot tacar el teu historial per a futurs intents si no saps com jugar les teves cartes.
Molts usuaris cometen l'error de disparar a cegues, omplint formularis en qualsevol web que prometi "diners ràpids". Això és un error tàctic greu. Cada sol·licitud rebutjada deixa una empremta digital que altres entitats poden veure, interpretant-la com un senyal de risc o desesperació. Per això, l'estratègia intel·ligent és utilitzar comparadors que et permetin veure el mercat real abans de comprometre't.
Però, fins i tot escollint l’entitat correcta, el teu perfil ha de ser impecable. A continuació, desglossem l’“enginyeria inversa” d’una sol·licitud de préstec perquè entenguis què busquen els bancs i com donar-los-ho.
Com pensa el banc? El misteri de l'scoring
Per millorar les teves probabilitats, primer has d’entendre les regles del joc. Els bancs utilitzen un sistema de puntuació anomenat scoring. Imagina que parteixes de zero i necessites arribar a 600 punts perquè el sistema aprovi l’operació automàticament.
Cada dada que introdueixes suma o resta:
- Edat: estar entre 30 i 55 anys sol sumar punts (estabilitat). Ser molt jove o molt gran en resta.
- Habitatge: tenir casa en propietat suma molt (encara que no la hipotecis, indica solvència). Viure de lloguer suma menys. Viure amb els pares als 40, resta.
- Estat civil: estar casat sol sumar (s’assumeix doble ingrés o estabilitat), mentre que estar solter o divorciat pot tenir menys pes en l’algoritme, depenent dels fills a càrrec.
El teu objectiu no és canviar qui ets, sinó presentar la versió més sòlida del teu perfil financer.
El pilar fonamental: el teu ràtio d’endeutament
Si hi ha una mètrica que obsessiona els analistes de risc a Espanya, és aquesta. El Banc d’Espanya recomana que no destinis més del 35-40% dels teus ingressos nets mensuals al pagament de deutes financers.
Fes la prova tu mateix: imagina que guanyes 1.800 € nets al mes.
- El teu límit màxim de deute mensual és: 1.800 × 0,35 = 630 €.
- Si ja pagues 400 € de lloguer o hipoteca i 100 € de quota del cotxe, ja tens compromesos 500 €.
- Només et queden 130 € de capacitat d’endeutament.
Si sol·licites un préstec amb una quota mensual de 200 €, el sistema et rebutjarà automàticament per “capacitat de pagament insuficient”, per molt bon pagador que siguis.
Consell: abans de demanar el préstec, utilitza simuladors per allargar el termini de devolució. Allargar el termini redueix la quota mensual, cosa que pot fer que encaixi dins d’aquest marge disponible.
Neteja financera: què diu el teu compte corrent
El 2026, la norma és l’open banking. En sol·licitar un préstec en línia, et demanaran que et connectis a la teva banca digital per verificar ingressos. Això permet al prestador “llegir” els teus moviments dels últims 3 a 6 mesos.
Per ser aprovat, el teu compte ha d’estar “net”. Evita a tota costa aquests tres pecats capitals:
- Descoberts (números vermells): tenir el compte en negatiu, encara que sigui per 10 € durant dos dies, és fatal. Indica descontrol i falta de liquiditat.
- Devolució de rebuts: si tornes rebuts habitualment (gimnàs, llum, etc.), el banc assumeix que faràs el mateix amb la seva quota.
- Joc i apostes: si al teu extracte apareixen càrrecs recurrents a cases d’apostes, pòquer en línia o plataformes de trading d’alt risc, el teu scoring caurà en picat.
Curiosament, tenir subscripcions regulars (Netflix, Spotify, gimnàs) i pagar-les puntualment ajuda, ja que demostra estabilitat.
Historial creditici: ASNEF i CIRBE
Aquí és on moren la majoria de sol·licituds.
- ASNEF: si estàs en un fitxer de morosos, les teves opcions en la banca tradicional són nul·les. Si el deute és petit o discutible, paga’l abans de demanar el préstec. Si no pots, hauràs de buscar préstecs específics “amb ASNEF”, més cars i difícils.
- CIRBE: és la base de dades del Banc d’Espanya on apareixen els teus deutes superiors a 1.000 €. Molts pensen que tenir-la a zero és ideal. Fals. Els bancs valoren haver tingut préstecs i haver-los pagat bé.
Truc pro: demana el teu informe de la CIRBE (és gratuït amb certificat digital) abans de sol·licitar el préstec. Pot haver-hi errors que pots corregir.
Estabilitat laboral: el Sant Greal
Els bancs valoren la predictibilitat. Prefereixen un funcionari que guanya 1.200 € que un comercial amb ingressos irregulars.
- Antiguitat: si acabes de començar una feina, espera a passar el període de prova abans de demanar finançament.
- Autònoms: la teva “nòmina” són les declaracions d’impostos. Tingues al dia l’IVA i l’IRPF i demostra continuïtat.
Errors tàctics que maten la teva sol·licitud
- Demanar quantitats rodones i irreals: si necessites 3.000 € per a una reforma, no en demanis 10.000 € “per si de cas”. Com més alt és l’import, més estricte és l’anàlisi. Ajusta la sol·licitud al que realment necessites.
- Mentir al formulari: no diguis que guanyes 2.500 € si al teu compte n’entren 1.500 €. Els sistemes de verificació automàtica creuen les dades a l’instant. Si menteixes, és un rebuig immediat per frau, i aquesta “bandera vermella” et pot quedar marcada a l’entitat per sempre.
- La sol·licitud “metralladora”: no sol·licitis el mateix préstec a cinc bancs diferents el mateix dia. Cada banc consulta la teva CIRBE, i aquestes consultes queden registrades. Si el banc B veu que els bancs A, C i D han consultat les teves dades ahir, pensarà que estàs desesperat o que els altres t’han rebutjat per algun motiu greu.
El comodí: cotitulars i avals
Si has fet tot l’anterior i, tot i així, el teu perfil està “al límit” (per exemple, perquè el teu contracte és temporal o els teus ingressos són justos), hi ha una carta que gairebé sempre funciona: el cotitular.
Sol·licitar el préstec amb la teva parella, un familiar o un soci (sempre que tinguin ingressos estables) fa meravelles:
- El risc d’impagament es divideix per dos.
- La capacitat de devolució (ingressos mensuals) se suma.
És molt més efectiu afegir un segon titular al préstec que presentar un avalador extern, ja que el cotitular és responsable del deute des del primer dia al mateix nivell que tu.
Conclusió
Aconseguir que t’aprovin un préstec no és màgia, és matemàtica i psicologia. Les entitats financeres volen prestar diners (és el seu negoci), però tenen pànic al risc.
Aconseguir que t'aprovin un préstec no és màgia, és matemàtica i psicologia. Les entitats financeres volen prestar diners (és el seu negoci), però tenen pànic al risc.

La teva feina consisteix a eliminar aquesta por. Si prepares el teu compte bancari, calcules bé la teva capacitat de pagament, corregeixes errors en el teu historial i utilitzes eines de comparació per anar directament a qui et vol com a client, les teves probabilitats d'escoltar un "SÍ" es multiplicaran exponencialment. Recorda: el millor moment per preparar la teva sol·licitud de préstec és tres mesos abans de necessitar-lo.