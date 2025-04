Com utilitzar bé el paper de cuina i evitar riscos innecessaris

El paper de cuina s’ha convertit en un element imprescindible a moltes llars: és pràctic, absorbent i aparentment polivalent. Però darrere d’aquesta imatge inofensiva, experts en consum i seguretat domèstica, alerten que cal revisar com fem servir aquest recurs quotidià i evitar determinades pràctiques comunes que puguin acabar sent contraproduents.

Entre els usos adequats, el paper de cuina és ideal per absorbir líquids en superfícies, eliminar l’excés d’oli després de fregir, assecar fruita i verdura rentada o protegir paelles i olles apilades. No obstant això, la seva utilització inadequada pot comportar efectes adversos. Per exemple, fer-lo servir per netejar catifes no és eficient i pot empitjorar l’estat del teixit. Igualment, aplicar-lo sobre ralladors de formatge pot fer que es trenqui i deixi residus difícils de detectar.

Altres erros freqüents inclouen utilitzar-lo per netejar ulleres, pantalles o objectius de càmera, ja que pot ratllar les superfícies. Tampoc és recomanable fer-lo servir al forn, perquè no està pensat per resistir altes temperatures i pot incendiar-se. Envoltar aliments greixosos amb aquest tipus de paper també pot ser perillós: molts contenen agents blanquejants químics que no són aptes per al contacte directe amb el menjar.

El mal ús del paper de cuina no només afecta la salut o els objectes, sinó que també pot provocar problemes domèstics com embussos si es llença al vàter, ja que no es dissol com el paper higiènic.

Com a alternativa, els draps de cuina reutilitzables guanyen cada vegada més popularitat. A més de ser una opció ecològica que redueix la generació de residus, són més eficaços per a la neteja quotidiana, poden rentar-se fàcilment i tenen una vida útil molt més llarga. Substituir el paper d’un sol ús per aquests tèxtils reutilitzables pot ser una bona manera de contribuir a una cuina més sostenible i segura.