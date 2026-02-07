Els abusos laborals més comuns que passen per alt: «Segur que els has patit»

La feina forma part de la rutina de moltes persones i estructura bona part del temps i dels hàbits diaris. Per això, l’entorn laboral té un pes rellevant en el benestar, tant mentre es treballa com quan no, i s'és en l'àmbit personal. Treballar en un ambient respectuós, amb unes bones condicions i un tracte adequat, facilita la concentració, la implicació i la sensació d’estabilitat, com també la motivació. Quan aquests elements funcionen, la jornada es fa més lleugera i el dia a dia es gestiona amb més comoditat.
Pràctiques il·legals
En aquest sentit, conèixer quines pràctiques no haurien de formar part d’una relació laboral ajuda a posar límits i a saber identificar si l'empresa o el lloc de treball és un bon espai o més val fugir. Al compte de @laboral_tips de TikTok i Instagram hi ha tota mena de contingut legislatiu i laboral, i un dels vídeos més populars és en el que l'advocat Ignacio de la Calzada exposa algunes de les pràctiques més habituals, però que no per això són legals.
Per exposar cada abús, el tiktoker fa una representació d'un cap i un treballador en el qual el cap s'accedeix i demana o obliga l'empleat a fer coses que, segons la llei, no ha d'acceptar obligatòriament.
En primer lloc, assenyala com l'obligació d'estar disponible quan en l'horari laboral no hi consta és il·legal. En l'escenificació, el cap justifica que hi ha hagut una emergència i necessita l'ajuda del treballador. L'empleat li pregunta si li paga guàrdies o disponibilitat, i davant la negativa del cap, ell exposa que no té l'obligació d'anar-hi. "Si la teva empresa no et paga un complement de guàrdia, són hores extres i aquestes són voluntàries", explica.
Mòbil personal o d'empresa?
Obligar-te a contestar missatges de telèfon o de correu fora de l'horari laboral és il·legal. "Tens dreta la desconnexió digital", exclama l'advocat. A més, assenyala que els grups de whatsapp normalment es fan sense consentiment i que "no és un mecanisme vàlid de notificació". "Hauries de tenir un mòbil d'empresa i només mirar-lo en horari laboral", si no, no és vàlid, especifica l'expert.
Canvis d'horari i vacances
Canviar l'horari d'un dia per l'altra està prohibit, com a mínim t'ho han de dir amb cinc dies d'antelació, explica. A més en relació amb els horaris i les vacances, Ignacio de la Calzada assenyala que "és il·legal que et donin vacances d'un dia per l'altre. T'han d'avisar amb dos mesos d'antelació", assegura.