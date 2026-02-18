L'error que fa fracassar la majoria de relacions de parella

Les relacions de parella no fallen tant per falta d’amor com per idees equivocades sobre què significa estimar i conviure. Amb el pas del temps, moltes persones descobreixen que allò que creien que havia de ser una relació idònia no s’ajusta a la realitat. Aquest desajust és, segons la psicologia, una de les principals fonts de frustració i desgast emocional que pot fer que s'acabi trencant un vincle que presagiava ser especial.
Lluny dels relats idealitzats, els especialistes coincideixen que les relacions sanes no són les que no discuteixen mai, sinó les que saben gestionar els desacords sense que aquests es converteixin en una amenaça. El psicoterapeuta John Tsilimparis, amb dècades d’experiència treballant amb parelles, explica que el primer pas per construir un vincle estable és revisar les creences amb què s'inicia una relació. "Quan no es canvia la manera de pensar ni d’actuar, la relació tendeix a quedar-se encallada", assenyala.
Una de les claus principals és reduir les expectatives irreals. Pretendre que la parella ho entengui tot, ho resolgui tot o actuï sempre de la manera esperada genera una pressió difícil de sostenir. Acceptar l’altre tal com és no implica renunciar als gustos propis, sinó adaptar-los a la realitat quotidiana. Cal estimar la parella sent coneixedor dels seus defectes.
En aquesta mateixa línia, els experts destaquen la importància de no convertir cada desacord en una lluita per tenir la raó, ja que l'orgull és un dels defectes que destrueix més vincles. Prioritzar la relació per sobre de la victòria momentània ajuda a mantenir el respecte i evita que el conflicte escali sense sentit. Per això és important entendre que cedir no és perdre, sinó ser adaptatiu a la parella.
Un altre aspecte fonamental és assumir la responsabilitat individual dins dels conflictes. Assenyalar constantment l’altre acostuma a bloquejar qualsevol solució. Per això, reconèixer les culpes en les tensions permet canviar dinàmiques i sortir del bucle de retrets. A més, ser conscient dels mateixos límits i reaccions ajuda a prevenir discussions innecessàries.