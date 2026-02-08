Els senyals que indiquen que algú menteix, segons un expert en comunicació no verbal

La psicologia és una ciència fascinant, es pot conèixer que hi ha darrere d'un pensament, el seu origen i el seu motiu de ser. Per altra banda, dins d'aquesta, anomenada pseudociència per a molts, hi ha la psicoanàlisi. Aquesta branca estudia els pensaments i emocions que influeixen en la manera de pensar i actuar.
En el mateix sentit, els coneixements de la comunicació no verbal serveixen per ampliar la mirada. La comunicació humana va molt més enllà de les paraules que es diuen. Tot i que el llenguatge verbal és l’eina principal per transmetre idees, opinions i conversar, una gran part del missatge es construeix a través de la comunicació no verbal: gestos, mirades, postures corporals, expressions facials o el to de veu.
Un dels fenòmens més estudiats en el qual la gent té més interès és la mentida. José Luis Martín Ovejero és expert en comunicació no verbal, retòrica i argumentació i ha estat entrevistat per Onda Cero per saber quines són les claus per saber quan s'és davant d'una persona que et diu una cosa que no és veritat.
Com detectar una mentida?
En primer lloc, explica que una premissa que cal tenir molt en compte és com actua aquella persona habitualment. Si quan explica alguna cosa que pot donar lloc a considerar-se una falsedat i el seu comportament és diferent que el de costum, és un argument de pes per indagar més en allò que afirma.
Per altra banda, explica que el que es diu sobre que la mirada de la persona mentidera busca altres llocs que no la víctima és un mite, ja que els professionals de l'engany són capaços de mirar als ulls i necessiten mantenir la concentració i la vista en la víctima per conèixer la seva reacció i adaptar-se per seguir sonant creïble.
Repetir paraules: un truc per enganyar?
Segons Martín, repetir paraules serveix per a dues coses. Per una banda, per reforçar la credibilitat del que diu. La frase "una mentida repetida mil vegades es converteix en una veritat" és rellevant per entendre aquest raonament. La persona que menteix repeteix paraules i arguments perquè sembli vertader, se situa dins d'un pla argumentatiu i allà es queda.
Un altre motiu és perquè intenta guanyar temps. Davant una pregunta incòmoda que suggereix una resposta compromesa, repreguntar o repetir paraules durant la contestació ajuda a guanyar més temps per pensar en possibles fugides o mentides que semblin veritats.
La veu, un factor clau
La veu també és clau. Tant el to, com el volum, com el ritme de la parla també ofereix pistes importants per detectar enganys. Quan una persona menteix normalment abaixa el to de veu, es fes petita i intenta passar desapercebuda. Això passa per la inseguretat que genera dir mentides.
Pel que fa al ritme de la paraula, varia depèn la persona. N'hi ha que quan diuen mentides s'acceleren per nerviosisme i passar contra abans millor la situació i hi ha altres que parlen més lent per pensar nous arguments mentre parlen.