Els motius pels quals els intèrprets professionals són tan sol·licitats avui dia

Catalunya cada vegada és més internacional. És innegable que això és molt positiu per a les empreses que tenen la seva seu al nostre territori, però també comporta diversos reptes. Avui parlarem d’un dels més habituals: comunicar-se amb altres clients, proveïdors, empreses o entitats en general que no parlen català ni castellà.
Quan les converses es produeixen utilitzant mitjans de comunicació com els correus electrònics, un servei de traducció professional és més que suficient. Però, què succeeix quan es requereix un intercanvi de missatges en temps real? Si la conversa és dinàmica i exigeix a dos o més interlocutors una constant interacció, els serveis als quals convé recórrer són els que ofereixen els intèrprets.
Aquesta mena de serveis fa temps que experimenten un creixement sense precedents. En concret, aquest creixement es va anar produint a mesura que Catalunya s'internacionalitzava fins als nivells d’avui dia. Més enllà d’aquest aspecte, sabies que hi ha molts altres factors que expliquen que els esmentats professionals tinguin tanta feina arreu del territori català? A continuació, aprofundirem en els més importants.
Com funciona actualment el servei d’un intèrpret professional
Certament, el funcionament d’aquest servei no ha experimentat canvis dràstics des de la seva creació. Així i tot, l’escenari avui dia és una mica diferent, sobretot a causa de la disposició de mitjans tecnològics que abans eren del tot impensables.
L'any 2026, els intèrprets professionals no només treballen presencialment, sinó que també ofereixen els seus serveis a distància, ja sigui mitjançant videotrucades, les tradicionals trucades o altres mètodes que també proporcionen uns bons resultats.
Sigui quin sigui el mitjà emprat, el que fa un intèrpret professional sempre consisteix a transmetre el missatge rebut en l’idioma d’origen a aquelles persones que no l’entenen. Per exemple, els que treballen a empreses catalanes i tracten sovint amb proveïdors alemanys amb els qui mantenen reunions requereixen els serveis d’interpretació per poder comunicar-se en temps real amb els negocis del territori germànic.
Quina diferència hi ha entre la interpretació simultània i la bilateral
Ara que hem esmentat la comunicació en temps real, és un bon moment per fer un aclariment: hi ha importants diferències entre la interpretació simultània i la bilateral.
L’esmentada en darrer lloc és la que més utilitzen les empreses catalanes, ja que la immediatesa és total. Just després que l’orador intervingui, l’intèrpret s’encarrega de traduir el missatge a l’idioma de destí, que tècnicament es coneix com a llengua meta.
Continuant amb l’exemple d’abans, el proveïdor alemany explica una de les raons per les quals apuja el preu d’un producte que subministra habitualment a l’empresa catalana. Els responsables del negoci del nostre país, després d’entendre el seu punt de vista gràcies a la traducció feta en temps real per l’intèrpret, desitgen mostrar conformitat, per la qual cosa contesten just després de rebre la informació. És llavors quan l’intèrpret tradueix del català a l’alemany.
Convé destacar que, en la interpretació bilateral, es podria dir que l’intèrpret es converteix en una part activa i molt important de la conversa. Això sí, per tal que tingui lloc de manera fluida, és fonamental que les intervencions de tots els oradors no siguin gaire extenses.
D’altra banda, la interpretació simultània ja indica amb el seu nom de què es tracta: es realitza al mateix temps que té lloc el discurs de l’orador, sense interrupcions de cap mena. És bastant habitual entre les empreses catalanes que fan rodes de premsa a les quals no admeten preguntes, així com presentacions d’un producte o d’un nou directiu.
Quins avantatges proporciona la contractació d’un intèrpret professional
Tot i que les diferències són considerables, ambdós tipus d’interpretacions comparteixen un aspecte comú: són molt beneficioses per als negocis catalans, especialment si els intèrprets professionals pertanyen a una agència de traducció i interpretació tan experimentada com Voze.
En primer lloc, tornem a portar a col·lació l’exemple del proveïdor alemany. Suposem que, durant la conversa, menciona quelcom típic dels bàvars. Si l’intèrpret ho traduís literalment, podria donar peu a confusions que una empresa no es pot permetre. Succeeix justament el contrari si s'adapta el missatge a la llengua de destí o meta. Aquest és precisament el resultat que s’obté si l’intèrpret professional té molta experiència i treballa per a una agència de la talla de Voze.
Contractant els serveis d’un intèrpret professional, el missatge de l’empresa catalana pot arribar a interlocutors i a un públic de pràcticament tot el món. Això és degut al fet que Voze compta en la seva plantilla amb especialistes que dominen nativament una gran quantitat d’idiomes.
Així doncs, per què limitar-se al mercat català si els productes o serveis d’una empresa poden exportar-se a molts altres països comunicant bé el missatge en qüestió? Gràcies a la interpretació professional, és possible aconseguir-ho. Per aquest motiu, no sorprèn que tantes empreses catalanes optin per contractar aquest servei que tants beneficis proporciona.