Els trucs dels experts per netejar bé la mampara de la dutxa

Amb el pas del temps i l’ús diari, les mampares i portes de vidre de les dutxes acostumen a perdre brillantor i transparència. Els residus de sabó i els minerals presents a l’aigua són els principals culpables d’aquest aspecte opac que es va apoderant del vidre. Tot i això, hi ha solucions senzilles i rutines de neteja que poden prevenir i revertir aquest problema domèstic.

Segons els experts en neteja Ryan Knoll, fundador del servei Tidy Casa, i Jeremy Sibley, president de Glass Doctor, la clau és la constància i l’ús d’alguns remeis casolans amb productes que ja tenim a la cuina.

Vinagre, sabó i bicarbonat: l’aliat perfecte

Knoll recomana netejar de manera regular per evitar que la brutícia s’hi quedi fixada. Una de les fórmules més efectives? Barrejar vinagre blanc destil·lat amb sabó de rentaplats i aplicar-ho amb una esponja suau. Deixar-ho actuar entre 10 i 15 minuts, esbandir amb aigua i assecar amb un drap de microfibra. El resultat és una mampara amb la seva claredat restaurada.

Per a les taques més difícils, el bicarbonat de sodi barrejat amb una mica d’aigua forma una pasta que, deixada reposar, es pot netejar fàcilment. Si s’hi afegeix un raig de vinagre calent, l’efervescència ajuda a desincrustar la brutícia sense danyar el vidre. Per als habitatges amb aigua amb alts nivells de calci i magnesi, instal·lar un descalcificador a la dutxa pot reduir les taques i facilitar la neteja diària.

La importància de seguir una rutina

Tant Knoll com Sibley coincideixen: la freqüència és clau per mantenir la mampara com nova. Aquest és el calendari que recomanen:

Cada dia: passar una escombreta de goma després de cada dutxa.

passar una escombreta de goma després de cada dutxa. Cada setmana: neteja amb vinagre o netejavidres, afegint una mica d’alcohol isopropílic (10%) per millorar l’assecament.

neteja amb vinagre o netejavidres, afegint una mica d’alcohol isopropílic (10%) per millorar l’assecament. Cada mes: neteja profunda amb vinagre i sabó o bicarbonat.

neteja profunda amb vinagre i sabó o bicarbonat. Cada trimestre: aplicar repel·lents d’aigua o cera per a cotxes per evitar noves acumulacions.

Els experts també alerten que no totes les mampares són iguals. Algunes tenen recobriments especials que repel·leixen l’aigua o minimitzen les marques. Per això, cal evitar productes agressius i fer proves en una zona petita abans de netejar tota la superfície.

Evitar males olors i floridura

El vinagre no només neteja: també elimina bacteris i neutralitza olors. Tot i això, la ventilació és essencial per evitar la proliferació de floridura. Deixar la porta de la dutxa oberta després d’utilitzar-la facilita que la humitat s’escapi i ajuda a mantenir l’espai fresc i net.